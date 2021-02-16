Шарлотка с хурмой – рецепт оригинальной зимней выпечки от Григория Германа

Вкусная выпечка – это всегда хорошо, а когда эта выпечка готовится с одним из самых полезных фруктов зимы – хурмой – вдвойне приятней. Кулинар и ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман продолжает удивлять оригинальными рецептами. В авторской рубрике "Вкусное утро" кулинар рассказал, как приготовить особый зимний десерт – шарлотку с хурмой.

"Шарлотка с яблоками – пожалуй, самый популярный десерт на наших просторах. Казалось бы, он несколько прост, что изменить его просто невозможно. Но сегодня я расскажу, как приготовить шарлотку с хурмой, уверяю, этот вкус еще как вас удивит!" – говорит Григорий Герман.

Шарлотка с хурмой

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Ингредиенты

Хурма – 2 шт.

Яйца – 4 шт.

Сахар – 200 г

Мука – 160 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сахарная пудра – 1 ст. л.

Корица, ваниль

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Способ приготовления

В большую миску вбить яйца и высыпать сахар. Хорошо взбить с помощью блендера. К смеси добавить разрыхлитель, сахар, ваниль и корицу, перемешать. Засыпать муку и взбить до однородной массы. Форму для запекания застелить пергаментом и выложить тесто. Хурму нарезать слайсами, шириной 4-5 мм и закинуть в тесто. Во время выпекания тесто поднимется, а фрукт наоборот – опустится внутрь. Запекать пирог в духовке, разогретой до 170 градусов, в течении 40 минут.

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