Шарлотка с хурмой – рецепт оригинальной зимней выпечки от Григория Германа

Вкусная выпечка – это всегда хорошо, а когда эта выпечка готовится с одним из самых полезных фруктов зимы – хурмой – вдвойне приятней. Кулинар и ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман продолжает удивлять оригинальными рецептами. В авторской рубрике "Вкусное утро" кулинар рассказал, как приготовить особый зимний десерт – шарлотку с хурмой.
"Шарлотка с яблоками – пожалуй, самый популярный десерт на наших просторах. Казалось бы, он несколько прост, что изменить его просто невозможно. Но сегодня я расскажу, как приготовить шарлотку с хурмой, уверяю, этот вкус еще как вас удивит!" – говорит Григорий Герман.
Шарлотка с хурмой
Ингредиенты
- Хурма – 2 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 200 г
- Мука – 160 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сахарная пудра – 1 ст. л.
- Корица, ваниль
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Способ приготовления
- В большую миску вбить яйца и высыпать сахар. Хорошо взбить с помощью блендера. К смеси добавить разрыхлитель, сахар, ваниль и корицу, перемешать. Засыпать муку и взбить до однородной массы.
- Форму для запекания застелить пергаментом и выложить тесто. Хурму нарезать слайсами, шириной 4-5 мм и закинуть в тесто. Во время выпекания тесто поднимется, а фрукт наоборот – опустится внутрь.
- Запекать пирог в духовке, разогретой до 170 градусов, в течении 40 минут.
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