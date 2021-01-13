Подборка красивых щедривок на старый Новый год

Сегодня.Lifestyle предлагают вам щедривки на русском и украинском языках

В Украине 14 января наступает старый Новый год. А накануне, 13 января, отмечают Щедрый вечер, в этот день принято щедровать. Со своими детьми нужно непременно разучить хорошие щедривки, научить их щедровать и можно отправляться к родственникам и друзьям, разумеется, соблюдая все меры карантинных ограничений.

Щедривки на старый Новый год / Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle предлагают щедривки для детей и взрослых на русском и украинском языках.

Веселые щедривки на русском языке

Слова щедривки "Щедрик-Петрик"

***

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Щедривки на старый Новый год / Фото: Depositphotos

Добрые щедривки на старый Новый год

***

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

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Красивые щедривки для взрослых

***

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.

Щедривки на старый Новый год / Фото: Depositphotos

Прикольные щедривки для детей

***

Щедрик добрый, я не хуже

Дайте блина, который больше!

Что щедрушка – то пончик,

Что щедрик – то вареник.

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Новогодние щедривки короткие

***

Щедрую, щедрую,

Колбасу чую.

Колбасы нету –

Давайте конфеты.

Щедривки на украинском языке

Добрые щедривки для взрослых

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***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Щедривки и колядки на Рождество / Фото: Pexels

Маленькие щедривки на 13 января

***

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало -

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.

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Слова щедривки "Щедрик"

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Щедривки на старый Новый год / Фото: Depositphotos

Веселые щедривки на 13 января

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

Прикольные щедривки для детей

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка -

Візьму вола за рога,

Та й виведу на поріг,

I викручу правий ріг

Буду волом робити,

А рогом трубити.

Щедривки на старый Новый год / Фото: Pixabay

Популярные щедривки на старый Новый год

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

А я знаю, що пан дома,

Сидить собі кінець стола.

Сидить собі кінець стола,

А на ньому шуба люба,

А на ньому шуба люба,

А в тій шубі калиточка.

А в тій шубі калиточка,

В тій калитці сім червінців,

В тій калитці сім червінців,

Усім дітям по червінцю.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.