"Шинель" для каждого: смотрите увлекательный онлайн-спектакль по мотивам повести Гоголя

1 апреля, в день рождения выдающегося украинского писателя Николая Гоголя, при поддержке телеком-оператора Киевстар, состоится онлайн-премьера видеоспектакля по мотивам повести "Шинель", отснятого проектом "Театр 360 градусов". Бесплатные онлайн-показы продлятся с 1 по 10 апреля включительно. Чтобы просмотреть, надо зарегистрироваться на удобную дату на сайте проекта.

Афиша видеоспектакля "Шинель"

Инновационный артпроект "Театр 360 градусов", который первым в Украине снимает и демонстрирует широкой аудитории видеоверсии театральных постановок с использованием технологий и спецэффектов, представляет вторую онлайн-премьеру. Это будет семейный спектакль Театра на Подоле на украинском языке – "Шинель" по Николаю Гоголю. В новом проекте создатели объединили сценическое искусство и звуковые спецэффекты, чтобы максимально перенести зрителя в театральный зал во время просмотра онлайн. Благодаря Киевстар и крупнейшей сети 4G в Украине вы сможете смотреть спектакль где угодно, ведь теперь для просмотра вам нужен только смартфон.

"Из-за пандемии по всей Украине в настоящее время практически не проводятся культурные мероприятия, а в Киеве и ряде областей страны их вообще запретили из-за локдауна. Мы же дарим всем уникальную возможность этой весной провести свой досуг классно, безопасно и доступно", – рассказывают Даша Малахова и Наталья Чижова, продюсеры проекта "Театр 360 градусов".

Даша Малахова и Наталья Чижова, продюсеры проекта "Театр 360 градусов"

Режиссер театральной постановки – Валерия Федотова, а видеоверсии – Валентин Кондратюк. Эффект полного присутствия в театральном зале создаст музыка к спектаклю, записанная в стенах театра. Саундтреки и музыкальный бэкграунд для видеоверсии спектакля написали известные электронные саунд-продюсеры Александр Филоненко и Дмитрий Авксентьев. Симфонический оркестр "Виртуозы Киева" исполнил композиции на сцене Театра на Подоле.

Симфонический оркестр "Виртуозы Киева" на сцене Театра на Подоле

"Театр на Подоле имеет уникальное современное оборудование, которое позволяет заводить звук в студию прямо со сцены. Здесь даже есть звуковой пульт, который возит в туры Том Йорк, – рассказывают композиторы проекта. – В этом случае здание театра выступило как форма акустического выражения. Уверены, это поможет зрителю ощутить себя в театре во время просмотра спектакля дома".

Съемки видеоспектакля "Шинель"

"Шинель" – это знакомая и понятная каждому история Акакия Акакиевича, человека, который столкнулся с общественным неприятием, насмешками и буллингом. Организаторы уверены: спектакль призван достучаться до сердец украинцев. Общение вместо отвода глаз, помощь вместо насмешек, добро вместо агрессии – таков рецепт взаимоотношений в здоровом обществе. Постановка взволнует и растрогает как детей, так и взрослых, поэтому организаторы призывают пересмотреть ее всей семьей.

Съемки видеоспектакля "Шинель"

Кстати, в прошлом году при поддержке "Киевстар" состоялся первый театральный онлайн-спектакль "Театра 360 градусов" по мотивам драмы Леси Украинки "Каменный хозяин", которая имела огромный успех. Поэтому 27 марта, в Международный день театра, проект получил самую престижную театральную премию "Киевская пектораль" в номинации "Событие года".

Смотреть трейлер к видеоспектаклю "Шинель":