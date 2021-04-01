"Шинель" для каждого: смотрите увлекательный онлайн-спектакль по мотивам повести Гоголя

1 апреля, в день рождения выдающегося украинского писателя Николая Гоголя, при поддержке телеком-оператора Киевстар, состоится онлайн-премьера видеоспектакля по мотивам повести "Шинель", отснятого проектом "Театр 360 градусов". Бесплатные онлайн-показы продлятся с 1 по 10 апреля включительно. Чтобы просмотреть, надо зарегистрироваться на удобную дату на сайте проекта.
Инновационный артпроект "Театр 360 градусов", который первым в Украине снимает и демонстрирует широкой аудитории видеоверсии театральных постановок с использованием технологий и спецэффектов, представляет вторую онлайн-премьеру. Это будет семейный спектакль Театра на Подоле на украинском языке – "Шинель" по Николаю Гоголю. В новом проекте создатели объединили сценическое искусство и звуковые спецэффекты, чтобы максимально перенести зрителя в театральный зал во время просмотра онлайн. Благодаря Киевстар и крупнейшей сети 4G в Украине вы сможете смотреть спектакль где угодно, ведь теперь для просмотра вам нужен только смартфон.
"Из-за пандемии по всей Украине в настоящее время практически не проводятся культурные мероприятия, а в Киеве и ряде областей страны их вообще запретили из-за локдауна. Мы же дарим всем уникальную возможность этой весной провести свой досуг классно, безопасно и доступно", – рассказывают Даша Малахова и Наталья Чижова, продюсеры проекта "Театр 360 градусов".
Режиссер театральной постановки – Валерия Федотова, а видеоверсии – Валентин Кондратюк. Эффект полного присутствия в театральном зале создаст музыка к спектаклю, записанная в стенах театра. Саундтреки и музыкальный бэкграунд для видеоверсии спектакля написали известные электронные саунд-продюсеры Александр Филоненко и Дмитрий Авксентьев. Симфонический оркестр "Виртуозы Киева" исполнил композиции на сцене Театра на Подоле.
"Театр на Подоле имеет уникальное современное оборудование, которое позволяет заводить звук в студию прямо со сцены. Здесь даже есть звуковой пульт, который возит в туры Том Йорк, – рассказывают композиторы проекта. – В этом случае здание театра выступило как форма акустического выражения. Уверены, это поможет зрителю ощутить себя в театре во время просмотра спектакля дома".
"Шинель" – это знакомая и понятная каждому история Акакия Акакиевича, человека, который столкнулся с общественным неприятием, насмешками и буллингом. Организаторы уверены: спектакль призван достучаться до сердец украинцев. Общение вместо отвода глаз, помощь вместо насмешек, добро вместо агрессии – таков рецепт взаимоотношений в здоровом обществе. Постановка взволнует и растрогает как детей, так и взрослых, поэтому организаторы призывают пересмотреть ее всей семьей.
Кстати, в прошлом году при поддержке "Киевстар" состоялся первый театральный онлайн-спектакль "Театра 360 градусов" по мотивам драмы Леси Украинки "Каменный хозяин", которая имела огромный успех. Поэтому 27 марта, в Международный день театра, проект получил самую престижную театральную премию "Киевская пектораль" в номинации "Событие года".
Смотреть трейлер к видеоспектаклю "Шинель":
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