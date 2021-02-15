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Школьные учителя начали выпивать перед уроками

15 февраля, 11:57

Дарина Алексеева

Смотрите на OLL.TV

Состоялась онлайн-премьера главного европейского фильма года

Комедийную датскую драму "Еще по одной", которая уже получила много положительных отзывов, теперь можно посмотреть онлайн на платформе OLL.TV. Фильм об учителях, которые решаются на забавный эксперимент, стал главным претендентом на престижную премию "Золотой глобус-2021", а также вошел в короткий список номинантов на "Оскар". Коротко рассказываем, почему стоит посмотреть это удивительное кино.

"Еще по одной" / Фото: themoviedb.org

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В центре сюжета – школьный учитель Мартин, который очень устал от своей жизни, а его ученики, в свою очередь, устали от его нудных уроков. Однажды Мартин предлагает своим трем коллегам-друзьям проверить теорию некого датского профессора. Согласно ей, каждому человеку от природы не хватает спирта в крови – всего лишь 0,5 промилле алкоголя могут прибавить счастья и здоровья. Теория всем кажется привлекательной и любопытной, и после раздумий мужчины соглашаются провести эксперимент на себе. Результат не заставляет себя долго ждать...

Ранее вышел ремейк легендарного сериала с Чаком Норрисом – "Уокер".

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