Школьные учителя начали выпивать перед уроками

Комедийную датскую драму "Еще по одной", которая уже получила много положительных отзывов, теперь можно посмотреть онлайн на платформе OLL.TV. Фильм об учителях, которые решаются на забавный эксперимент, стал главным претендентом на престижную премию "Золотой глобус-2021", а также вошел в короткий список номинантов на "Оскар". Коротко рассказываем, почему стоит посмотреть это удивительное кино.

"Еще по одной" / Фото: themoviedb.org

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В центре сюжета – школьный учитель Мартин, который очень устал от своей жизни, а его ученики, в свою очередь, устали от его нудных уроков. Однажды Мартин предлагает своим трем коллегам-друзьям проверить теорию некого датского профессора. Согласно ей, каждому человеку от природы не хватает спирта в крови – всего лишь 0,5 промилле алкоголя могут прибавить счастья и здоровья. Теория всем кажется привлекательной и любопытной, и после раздумий мужчины соглашаются провести эксперимент на себе. Результат не заставляет себя долго ждать...

Главную роль играет Мадс Миккельсен – наиболее известный по сериалу "Ганнибал" и "Охота".

Режиссером выступил Томас Винтерберг, который получил главный приз Европейской киноакадемии – фильм назвали лучшей кинолентой года.

По словам самого Винтерберга, на съемочной площадке актеры не пили настоящий алкоголь, ведь иначе не смогли бы работать.

Но для подготовки алкоголь все же употребляли: около недели Мадс Миккельсен и другие актеры повышали уровень алкоголя в крови до 0,5 и 0,8 промилле для того, чтобы повторить пластику и движения подвыпившего человека.

Ранее вышел ремейк легендарного сериала с Чаком Норрисом – "Уокер".