Шокирующие кадры: рыбак поймал на Аляске загадочное существо (фото)

39-летний американский рыбак из Орегона по имени Нейт Исзак во время отдыха на Аляске выловил из реки загадочную рыбу, которая удивила его не только своими размерами, но и внешним видом. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
"Когда мы увидели, кого я вытащил из воды, в воздухе повисло нервное молчание", – вспоминает мужчина.
Оказалось, Нейт поймал угря-волка. Несмотря на грозный вид, эта рыба очень пугливая и никогда не нападает на человека, если ее не провоцировать. Как правило, представители этого вида обитают в пещерах или расщелинах, охотятся на крабов, моллюсков, улиток и морских ежей. Вырастают до двух метров в длину.
По словам мужчины, он и раньше сталкивался с угрем-волком, но такую крупную особь видит впервые.
"Я уже имел дело с ними раньше и знаю, что они могут очень сильно кусаться, поэтому я был осторожен", – отмечает он.
Когда фотосессия закончилась, Нейт отпустил свой улов обратно в воду. Мужчина говорит, что ему доставляет удовольствие именно сам процесс рыбалки, а не то, сколько добычи он принесет домой.
Напомним, ранее рыбак по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл выловил в крупнейшем притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.
Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали об Эде Фалконере из австралийского штата Квинсленд, который рыбачил вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского 22-килограммового трехполосного луциана длиной в 104 сантиметра.