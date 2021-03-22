Шокирующие кадры: рыбак поймал на Аляске загадочное существо (фото)

Рыба удивила мужчину не только своими размерами, но и внешним видом

39-летний американский рыбак из Орегона по имени Нейт Исзак во время отдыха на Аляске выловил из реки загадочную рыбу, которая удивила его не только своими размерами, но и внешним видом. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

"Когда мы увидели, кого я вытащил из воды, в воздухе повисло нервное молчание", – вспоминает мужчина.

Фото: Jam Press

Оказалось, Нейт поймал угря-волка. Несмотря на грозный вид, эта рыба очень пугливая и никогда не нападает на человека, если ее не провоцировать. Как правило, представители этого вида обитают в пещерах или расщелинах, охотятся на крабов, моллюсков, улиток и морских ежей. Вырастают до двух метров в длину.

Фото: Jam Press

По словам мужчины, он и раньше сталкивался с угрем-волком, но такую крупную особь видит впервые.

"Я уже имел дело с ними раньше и знаю, что они могут очень сильно кусаться, поэтому я был осторожен", – отмечает он.

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Фото: Jam Press

Когда фотосессия закончилась, Нейт отпустил свой улов обратно в воду. Мужчина говорит, что ему доставляет удовольствие именно сам процесс рыбалки, а не то, сколько добычи он принесет домой.

Фото: Jam Press

Напомним, ранее рыбак по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл выловил в крупнейшем притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали об Эде Фалконере из австралийского штата Квинсленд, который рыбачил вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского 22-килограммового трехполосного луциана длиной в 104 сантиметра.