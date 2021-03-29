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Шоколадные конфеты с просекко – трендовый десерт от итальянского шеф-кондитера

29 марта, 18:28

Ирина Маслова

Подчеркнет вкус этого чуда присутствие малины

Этот десерт абсолютно точно заслуживает вашего внимания. Во-первых, его авторство принадлежит известному шеф-кондитеру, итальянцу Данило Кортеллини, во-вторых, он шоколадный, а десерты с шоколадом всегда беспроигрышны, и в-третьих, одним из его главных ингредиентов выступает просекко. В общем, интереснейший рецепт домашних конфет, который нужно обязательно испробовать.

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Рецепт шоколадных конфет с просекко

Фото: Шоколадные конфеты с просекко / Фото: Инстаграм

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В большой жаропрочной миске нагреть сливки над водяной баней. Добавить шоколад и щепотку соли. Перемешать до растворения шоколада. Смесь не должна закипеть.
  2. Снять шоколад с огня и добавить просекко, перемешать.
  3. Застелить противень или широкую емкость пергаментом для выпечки, чтобы края бумаги выступали наружу.
  4. Вылить шоколадную смесь в противень и выровнять поверхность шпателем. Его толщина должна составлять от 2 до 3 см.
  5. Оставить на 5 минут и, пока он еще теплый, посыпать сушеной измельченной малиной.
  6. Поставить шоколад в холодильнике на ночь. Затем достать заготовку и выложить на разделочную доску.
  7. Нагреть нож в горячей воде, вытереть насухо и нарезать конфеты.
  8. Если шоколад немного подтаял, поставьте в холодильник до застывания.
  9. Украсить конфеты можно какао, стружкой белого шоколада.

Здесь собраны рецепты горячего шоколада не хуже, чем подают в кафе.

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