Шоколадные конфеты с просекко – трендовый десерт от итальянского шеф-кондитера

Этот десерт абсолютно точно заслуживает вашего внимания. Во-первых, его авторство принадлежит известному шеф-кондитеру, итальянцу Данило Кортеллини, во-вторых, он шоколадный, а десерты с шоколадом всегда беспроигрышны, и в-третьих, одним из его главных ингредиентов выступает просекко. В общем, интереснейший рецепт домашних конфет, который нужно обязательно испробовать.
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Рецепт шоколадных конфет с просекко
Ингредиенты
- 600 г – темного шоколада 54%
- 80 мл – просекко
- 225 мл – жирных сливок
- 50 г – сушенной малины
- Щепотка морской соли
Способ приготовления
- В большой жаропрочной миске нагреть сливки над водяной баней. Добавить шоколад и щепотку соли. Перемешать до растворения шоколада. Смесь не должна закипеть.
- Снять шоколад с огня и добавить просекко, перемешать.
- Застелить противень или широкую емкость пергаментом для выпечки, чтобы края бумаги выступали наружу.
- Вылить шоколадную смесь в противень и выровнять поверхность шпателем. Его толщина должна составлять от 2 до 3 см.
- Оставить на 5 минут и, пока он еще теплый, посыпать сушеной измельченной малиной.
- Поставить шоколад в холодильнике на ночь. Затем достать заготовку и выложить на разделочную доску.
- Нагреть нож в горячей воде, вытереть насухо и нарезать конфеты.
- Если шоколад немного подтаял, поставьте в холодильник до застывания.
- Украсить конфеты можно какао, стружкой белого шоколада.
Здесь собраны рецепты горячего шоколада не хуже, чем подают в кафе.