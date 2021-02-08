Шоколадный фондан с английским соусом: рецепт от Григория Германа

Продолжаем подготовку к романтичному и вкусному Дню святого Валентина. Помимо вкусных блюд к праздничному ужину, нужно позаботиться и о десертах. Кулинар и ведущий "Ранку з Україною" – Григорий Герман – предлагает приготовить шоколадный фондан. Особенность – английский соус, который оттенит насыщенный вкус десерта.
Шоколадный фондан с английским соусом от Григория Германа
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Желток – 4 шт.
- Шоколад – 80 г
- Какао – 0,5 ст. л
- Сахар – 100 г
- Молоко – 400 мл
- Мука – 30 г
- Сливочное масло – 50 г
- Бренди – 2 ст. л
- Ванильный сахар
Способ приготовления
- На водяной бане растопить шоколад, масло и сахар. После того, как масса получилась, снять с огня, вбить яйцо, перемешать.
- Добавить половину муки, половину какао и перемешать. Вбить второе яйцо, вторую половину муки и какао, перемешать.
- Оставить тесто выстояться.
- Для английского соуса отделить желтки от белков. Подогреть молоко.
- Смазать формы для фонданов сливочным маслом и притрусить какао. Залить тесто.
- Поставить в разогретую до 210 градусов духовку на 12 минут.
- Приготовить соус: желтки перемешать с сахаром и понемногу добавить горячее молоко.
- Смесь вылить в остальное молоко и варить крем. Добавить ванильный сахар и алкоголь. Смесь должна стать кремообразной.
- Украсить фонданы соусом.
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