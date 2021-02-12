Шоколадный кекс с глазурью мокка: главный десерт Финляндии 14 февраля

А знали ли вы, что в Финляндии День святого Валентина еще и День друзей? Нет, романтика и любовь 14 февраля там тоже витает. Так же, как и у нас, дарят девушкам цветы и сладости, мужчины получают приятные презенты. Конечно, к этой дате готовятся заблаговременно, чтобы праздник прошел на высоком уровне. Если вы пока еще в раздумьях, чем удивить, а кому-то и покорить своих любимых, воспользуйтесь LOVEхаками для влюбленных ко Дню святого Валентина.
Итак, Финляндия. Страна-чемпион по потреблению кофе. И не удивительно, почему главный десерт 14 февраля там – шоколадный кекс с глазурью мокка – имеет насыщенный кофейный аромат. Попробуйте и вы приготовить моккапалат, рецепт его прост, а сам кекс оставит прекрасное послевкусие.
Читайте также: Брауни: как он стал шоколадным и при чем здесь домовые
Шоколадный финский кекс с глазурью мокка
Ингредиенты
- 200 г – маргарин или сливочное масло
- 4 шт. – яйца
- 400 мл – сахар
- 600 мл – мука
- 3 ст. л – какао-порошок
- 3 ч. л – разрыхлитель
- 3 ч. л – ванильный сахар
- 200 мл – молоко
Глазурь
- 100 г – растопленное масло или маргарин
- 100 мл – холодный кофе
- 450 г – сахарная пудра
- 2-4 ст. л – какао-порошок
- 2 ч. л – ванильный сахар
- Кондитерская посыпка
Читайте также: 3 простых и вкусных десерта из шоколада ко Дню святого Валентина
Способ приготовления
- Растопите и затем остудите масло.
- Взбейте яйца с сахаром до образования пены.
- Аккуратно влейте масло.
- Отдельно смешайте муку, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар.
- Смешайте яйца с сахаром и сухие ингредиенты, добавьте молоко.
- Распределите по противню, застеленному бумагой для выпечки.
- Выпекайте 10-15 минут при 200 градусах.
- Смешайте все ингредиенты для глазури и распределите по кексу, когда он остынет.
Здесь найдете рецепт невероятно вкусного баскского чизкейка.
Новости на эту же тему:Эротично-гастрономический квест по телу: 5 сексуальных продуктов для влюбленных 6 идей для романтического ужина на День святого Валентина Черный шоколад: польза и вред для здоровья Какая пицца идеально подойдет каждому знаку зодиака — 12 начинок Завтрак в постель на 14 февраля: ТОП-5 рецептов