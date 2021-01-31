Шведская медсестра в одиночестве будет смотреть фильмы на острове в маяке

Пока Каннский кинофестиваль снова переносят, в Швеции уже стартовал свой киносмотр. С 29 января открылся Гетеборгский кинофестиваль, организаторы которого устроили конкурс с особенным призом. Победитель будет целую неделю бесплатно смотреть всю программу кинофестиваля в полном одиночестве в маяке Pater Noster на острове Хамнескар. И конкурс выиграла шведская медсестра Лиза Энрот, обогнав 12 тысяч других киноманов со всего мира, которые подали заявки.

Медсестру, которая работала во время пандемии в ковидном отделении, доставили на остров вчера, 30 января. Об этом сообщается на официальном сайте Göteborg Film Festival. Лиза Энрот была рада, что сможет погрузиться в совершенно другую реальность, ведь она будет на маяке совсем одна, без телефона, гаджетов и других развлечений.

Шведская медсестра будет смотреть фильмы в маяке на острове / Фото: goteborgfilmfestival.se Реклама

Организаторы фестиваля были вынуждены провести мероприятия в онлайн-формате из-за пандемии. Зрители смогут увидеть всю программу онлайн.

Ранее Netflix опубликовал ролик с самыми страшными моментами из детских фильмов.