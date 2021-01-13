"Сильно сжал ее грудь": родственника Елизаветы II обвинили в попытке изнасилования

Это уже не первый секс-скандал в королевской семье

В королевской семье новый скандал. Двоюродного брата Елизаветы II графа Саймона Боуз-Лайона обвинили в попытке изнасилования. Об этом сообщает The Mirror.

Случай произошел в фамильном замке Глэмис в Шотландии. Родственник Елизаветы II начал приставать к 26-летней гостье, с которой познакомился на приеме. Он пришел к ней в комнату ночью, сообщив, что у него срочное дело. Когда девушка открыла дверь, пьяный Саймон набросился на нее и пытался сорвать с гостьи ночнушку.

"Она спала, когда услышала сильный стук в дверь. Боуз-Лайон кричал:"Это Сэм. Это важно. Пожалуйста, впусти меня". Она думала, что что-то случилось, и открыла дверь. Саймон толкнул ее на кровать, заявил, что хочет заняться с ней сексом, и сильно сжал ее грудь. Жертва смогла убежать в ванну, но обвиняемый преследовал ее", – сообщил представитель девушки.

Саймон Боуз-Лайон / Фото: The Mirror Реклама

Она просила оставить ее в покое, но родственник королевы не слышал ее. Он сказал, что в своем доме будет делать, что хочет. Пострадавшей пришлось отбиваться от графа 20 минут. После того, как ей удалось выгнать его из комнаты, она начала писать гостям в замке с просьбой о помощи. Утром девушка покинула замок. Когда же Саймон протрезвел, он попытался извиниться перед пострадавшей, но она уже подала заявление в полицию. Родственника Елизаветы II арестовали по обвинению в попытке изнасилования. Чуть позже Саймона выпустили под залог, но его еще ждет суд. Аристократу грозит от пяти до шести лет лишения свободы.

"Мне ужасно стыдно за свои действия, которые причинили страдания моей гостье. В ночь инцидента я сильно напился... Я не думал, что способен вести себя так. Но я беру на себя ответственность за содеянное. Приношу свои извинения в первую очередь женщине, которой я навредил, а также семье, друзьям и коллегам", – заявил родственник королевы.

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