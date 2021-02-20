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Синди Кроуфорд 55: смотрите, как с годами менялась икона 90-х

20 февраля, 19:42

Инна Петрова

20 февраля супермодель празднует день рождения

20 февраля американская супермодель, актриса и просто икона 90-х Синди Кроуфорд празднует день рождения. Ей исполнилось 55 лет. По этому поводу мы решили вспомнить, как с годами менялась внешность одной из самых востребованных моделей мира.

К слову, недавно Кайя Гербер, которая пошла по стопам своей звездной матери, снялась полностью обнаженной в дерзкой фотосессии для Vogue.

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Фото: Getty Images

Синди Кроуфорд, которая бросила учебу в университете ради модельного бизнеса, впоследствии стала музой Карла Лагерфельда и Джанни Версаче. С конца 1980-х по 1990 годы Синди находилась в числе самых популярных супермоделей. Она регулярно появлялась на обложках журналов, на подиуме, и была лицом модных брендов.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Ранее сексуальная Синди Кроуфорд оголила ноги в красном платье.

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модель Синди Кроуфорд

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