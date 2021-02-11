Скандал в Голливуде: звезду "Мандалорца" уволили из сериала за сравнение США с Третьим рейхом

Спортсменка и актриса Джина Карано из сериала "Мандалорец", в котором зрители нашли смешной киноляп, лишилась работы после своих резких высказываний в соцсетях.

После того как Джина сравнила обращение с республиканцами в США с политикой нацистской Германии по отношению к евреям, студия Lucasfilm мгновенно уволила актрису. Теперь она больше не появится не только в "Мандалорце", но и во всех остальных фильмах франшизы "Звездных воин". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Джина Карано сыграла в "Мандалорце" одну из ролей в основном составе – Кару Дюн – бывшего штурмовика, а теперь – наемную убийцу с вымышленной планеты Альдераан. Кстати, если вы еще не смотрели "Мандалорца" – это отличный сериал, чтобы скоротать снежные зимние ночи. К тому же, на носу праздничный вечер – День влюбленных, но для этого случая мы уже подготовили 14 LOVEхаков для киноманов.

Джина Карано в сериале "Мандалорец" / Disney + / Фото: Disney

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Но блестящая роль актрисы не смогла искупить ее неосторожных высказываний.

"Евреев избивали на улицах не нацисты, а их соседи, и даже дети. Из-за того, что историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы нацистские солдаты смогли легко уничтожить тысячи евреев, правительство вначале заставило своих соседей ненавидеть евреев просто за то, что они евреи. И чем это отличается от ненависти к кому-то за политические взгляды?", – заявила Джина Карано.

Несмотря на то, что видео были удалены из Instagram, публикации актрисы уже успели увидеть пользователи. В соцсетях начали призывать студию Lucasfil уволить актрису. Ответа не пришлось долго ждать.

"Джина Карано в настоящее время не работает в Lucasfilm, и мы не собираемся сотрудничать с ней в будущем", – заявила студия и сделала акцент на том, что посты актрисы в соцсетях порочат других людей.

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