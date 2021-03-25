Скандальная София Стужук сделала пластику груди: фото

Блогер София Стужук, которая недавно возмутилась, что ее тайно снимают с неудачных ракурсов, решилась на пластическую операцию. У себя в Instagram блогер рассказала, что сделала пластику груди.

Стужук призналась, что она ощущала дискомфорт из-за своей груди.

"Смущения во время секса, что мои сисюли стучат по "его" подбородку и свисают как сосули, или что лёжа на бочку сися утекла. Постоянные поиски подходящих топов и переживания, а ничего ли никуда не вывалилось", – написала София.

София Стужук / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

По ее словам, она нашла способ, как решить эту проблему. Ей понадобился месяц, чтобы решиться на процедуру. В итоге, блогер нашла клинику в Турции, где и сделала операцию.

София Стужук / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/ Реклама

София Стужук / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

"Уже 3-й день адских мучений. И впереди ещё минимум месяц реабилитации. Ради, надеюсь, будущего наслаждения и комфорта", – написала она.

Стоит отметить, ранее Стужук заявляла, что нужно принимать себя такой какая есть и была против пластических операций.

Недавно Стужук рассказала, что погубило ее мужа.