Сколько денег нужно, чтобы открыть бизнес во время пандемии

Раньше наша героиня была журналисткой, но решила – хочет другого. И среди старых кварталов возле Майдана Независимости полтора года назад открыла собственный бар. А другая наша героиня рискнула и между локдаунамы с мужем открыли кофейню. Новости "Сегодня" продолжают рассказывать о том, как создать собственный бизнес, вместо того чтобы ехать на заработки. Об истории успеха далее в сюжете Павлины Василенко.

Сюжет Павлины Василенко, Алексея Продайвода, Юрия Коваленко и Александра Павленко Видео: Сегодня

Владелица ретро-бара Татьяна Овинникова свое маленькое заведение называет интеллигентной рюмочной. Создавала бар для встреч с друзьями. Ретро-интерьер придумала и воплотила сама.

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"Я барахольщица, меня наверное знают уже на всех барахолках. Я собираю там все это ретро", – рассказывает Татьяна.

Чтобы открыть бар среди старых кварталов столицы, Татьяна брала в долг у друзей, потому что банки кредитов не давали.

"У меня луганская прописка, а Луганск в оккупации. Здесь я снимаю квартиру, поэтому я неблагонадежный человек по мнению банковской системы", – признается героиня.

Ее бар выдержал два локдауна. Прибыль небольшая, хватает на аренду жилья, и начала долги отдавать. Журналистику на собственный бизнес Татьяна поменяла лишь со второй попытки. Сначала шила сумки, теперь приветствует гостей в уютном баре, как и хотела.

/ Фото: Pinterest

"Надо это любить. Надо хотеть это делать, иначе лучше не делать. 300 тысяч – этого с головой хватит, если ты начинаешь свой микро-бизнес", – сказала Татьяна.

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Элина Бут свою кофейню открыла между локдаунамы. Мечта о собственном деле возникла спонтанно, когда гуляла с ребенком и захотела вкусного кофе.

"Подумала, почему я сама не могу продавать вкусный кофе?" – призналась героиня

Вместе с мужем они тайно от родителей сняли помещение и принялись делать ремонт. Элина рисовала эскизы – муж воплощал в жизнь. Мебель в кофейне сделана вручную. .

"Мы нашли выход – палеты! Дома муж уже скручивал, мы лакировали и сушили", – говорит Элина

Как варить вкусный напиток – научила невестка, а кофейную машину взяли в аренду. На все потратили примерно 60 000 гривен.

"В первые месяцы была у нас уже прибыль. Я получала свою зарплату и мы на нее жили. Мы в плюсе, но мы отбили ли всю сумму – это можно будет сказать только через год", – делится Элина.

/ Фото: Pinterest

Ее рабочий день длится по 12 часов, но говорит – это совсем другое ощущение, когда сам себе хозяин. Хочет расширить ассортимент, сделать летнюю площадку и в конце концов оформить вывеску.

"Я считаю, что кофейня это самое дешевое вложение. Вкусный кофе – люди будут идти", – говорит владелица кофейни.

И Элина в Переяславе, и Татьяна в Киеве говорят – сейчас на развитие бизнеса из-за карантина сложно заработать. А начинающим предпринимателям рекомендуют запастись терпением. Больших прибылей на маленьком баре или кафе быстро ждать не стоит.

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