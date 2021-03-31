Сколько времени коронавирус живет на различных поверхностях. Вы удивитесь!

Безопасны ли покупки во время пандемии? Ведь коронавирус может оставаться долгое время на вещах и предметах, которые мы приносим домой и которые купили на рынке. Сколько же времени коронавирус живет на различных поверхностях – далее в материале.
Ученые обнаружили, что коронавирус может держаться на разных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней:
- на картоне коронавирус держится до 24 часов;
- на пластике и металле до 3 дней;
- на бумаге или салфетках живет менее 3 часов;
- на ткани из полиэстера – вирус будет жить до 3 дней;
- на чистом хлопке умирает в течение суток;
- на гибриде поликоттона – из него обычно шьют постельное белье, наматрасники и спортивную одежду – в течение 6 часов.
Сколько времени коронавирус живет на различных поверхностях / Фото: скриншот
Но выход есть! Если постирать одежду из этих тканей при температуре 90 градусов, даже в бытовой машинке, то вирус исчезнет.
Тем временем мы выяснили, что COVID-19 может ускорить процессы старения.