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Сколько времени коронавирус живет на различных поверхностях. Вы удивитесь!

31 марта, 11:21

Анна Ковпак

Ученые назвали способ, как вывести коронавирус с одежды

Безопасны ли покупки во время пандемии? Ведь коронавирус может оставаться долгое время на вещах и предметах, которые мы приносим домой и которые купили на рынке. Сколько же времени коронавирус живет на различных поверхностях – далее в материале.

Видео: Сегодня

Ученые обнаружили, что коронавирус может держаться на разных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней:

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Сколько времени коронавирус живет на различных поверхностях / Фото: скриншот

Но выход есть! Если постирать одежду из этих тканей при температуре 90 градусов, даже в бытовой машинке, то вирус исчезнет.

Тем временем мы выяснили, что COVID-19 может ускорить процессы старения.

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Источник: Сегодня

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