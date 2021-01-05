Версія українською
$ 28,4
34,85

Скульптура в форме полового органа вызвала шок у жителей Бразилии (фото)

5 января, 10:10

Владимир Грисюк

На создание этой инсталляции ушло 11 месяцев

В парке бразильского штата Пернамбуку размещена шокирующая инсталляция под названием "Дива"– это 33-метровая скульптура в форме вагины, сообщает CNN.

По замыслу художницы Джулианы Нотари, скульптура ставит под сомнение отношения между природой и культурой в фалоцентрическом и антропоцентрическом западном обществе. "Сегодня эти вопросы стали как никогда насущными", – отметила она на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/juliana.notari

Над созданием скульптуры работали более 20 человек. Инсталляция получилась длиной в 33 метра, шириной в 16 метров и шесть метров в глубину.

Фото: facebook.com/juliana.notari

Авторы издания The Guardian предполагают, что арт-объект "Дива" – это намек на политику действующего бразильского президента Жаира Болсонару, который не раз высказывался против художников и национальных меньшинств.

Пост Нотари критически прокомментировали тысячи людей, часть из которых – сторонники Болсонару.

Реклама

Напомним, в центре Киева появились новые арт-объекты.

Смотрите видео: в Виннице появилась скульптура ангела-хранителя

Кроме этого, мы рассказывали, что на родине Меланьи Трамп появилась уродливая статуя ее мужа.

Новости на эту же тему:

"Животные не виноваты": российских пограничников троллят за уродливую скульптуру Город ледяных скульптур. В Киеве природа создала шедевры (фото) В Украине обнаружили еще один таинственный монолит (фото) В США нашли очередной таинственный монолит (фото)
Бразилия скульптура инсталляция вагина

Источник: facebook.com/juliana.notari

Реклама

Новости партнеров

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД