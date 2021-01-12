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Слабость, кружится голова, ноги тяжелые: Чапкис о своем самочувствии после выписки из больницы

12 января, 14:10

Элина Пелешенко

Хореографа сегодня выписали домой

90-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса выписали из больницы после повторной госпитализации. Об этом он рассказал в интервью изданию ГОРДОН.

Григорий Николаевич признался, что он еще очень слаб и дома собирается заняться своим восстановлением.

"Я только что переступил порог своего дома. Сегодня вышел из больницы. В двух больницах я в общей сложности провел месяц. Там негде было ходить. В коридор не выпускали. Я почти все время лежал. У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые", – рассказал хореограф.

Григорий Чапкис / Фото: facebook.com/grigoriy.chapkis

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Напомним, в декабре Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонней пневмонией. В канун Нового года его выписали домой. Чуть позже сын сообщил, что хореографа повторно госпитализировали и попросил всех молиться за здоровье отца.

Ранее Григорий Чапкис рассказал, как себя чувствует.

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