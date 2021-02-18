Сладкий уикенд по-итальянски: 3 рецепта десертов

Вероятно, сложно найти человека, который бы не любил итальянскую кухню. Даже пусть это будет какое-то одно блюдо, например, лазанья с соусом бешамель. Итальянцы знают толк в еде, любят поесть и так сложилось исторически, что все, что они готовят и предлагают в кафе, – безоговорочно вкусно. А когда речь заходит о десертах этой страны, то первое, что приходит на ум, – это тирамису. Да, его рецепт тоже есть в подборке. Но на одном тирамису список вкусного не заканчивается. Приготовьте еще лимонную кростату или шоколадный "Капрезе".

Лимонная кростата

Фото: instagram.com/honeycake_natalia/

Один из самых известных итальянских пирогов. Основа – песочное плотное тесто, начинка – от фруктовых джемов до рикотты и рыбы. Особенность кростаты – это фигурная решетка из теста сверху. Подается исключительно холодным, это важно.

Ингредиенты

Масло сливочное – 130 г

Мука пшеничная – 300 г

Разрыхлитель теста – 1 ч. л.

Ванилин – на кончике ножа

Сахарная пудра – 80 г

Яйцо – 1 шт.

Желток – 1 шт.

Джем – 300 г

Способ приготовления

Холодное сливочное масло нарезать небольшими кубиками. Муку просеять вместе с разрыхлителем, ванилином и сахарной пудрой. Перетереть масло с сухой смесью между ладонями до образования мелкой крошки. В крошку добавить яйцо и желток. Замесить тесто. Тесто завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник минут на 30. Разогреть духовку до 180 градусов. Охлажденное тесто разделить на две части (2/3 и 1/3). Форму для выпечки – дно и бока – смазать сливочным маслом и обсыпать мукой. Большую часть теста раскатать в пласт толщиной около 0,5-0,7 мм. Выложить в форму, разровнять, сформировать дно и борта, излишки теста удалить. Меньшую часть теста так же раскатать в пласт и вырезать полоски. Полоски выложить поверх джема в виде решетки. Срезать остатки теста с бортов. Форму с кростатой поставить в разогретую духовку на средний уровень и выпекать 25-30 минут. Перед подачей дать кростате полностью остыть. Посыпать сахарной пудрой.

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"Капрезе"

Фото: instagram.com/prodotti_tipici_italiani/



Некоторые считают, что торт "Капрезе" – это младший брат австрийского "Захера". Мол, венские девушки часто отдыхали на Капри, скучали по любимому лакомству, а местные кондитеры не знали его рецептуры. Разве что видели на картинках. Тогда было решено придумать новый рецепт. Вместо обычной муки итальянцы взяли миндальную, шоколад и несколько других ингредиентов – так и получился "Капрезе". Особенность: толщина коржа не должна быть больше 4 см, важно следить, чтобы торт не перестоял в духовке. Иначе будет твердым.

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Ингредиенты

Черный шоколад – 40 г

Миндальная мука – 150 г

Сливочное масло – 100 г

Яйца – 3 шт. ⠀

Сахар – 110 г

Сахарная пудра для украшения⠀

⠀Способ приготовления: ⠀

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Растопить сливочное масло и темный шоколад на водяной бане.⠀ Охладить и добавить миндальную муку. Отделить желтки от белков. Добавлять желтки за раз в смесь. ⠀ Взбить яичные белки в густую пену и добавить, слегка помешивая, движениями снизу вверх в смесь.⠀ Смазать маслом форму и присыпать какао. ⠀ Вылить смесь в форму и выпекать при 180 градусах 30-35 минут.⠀

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Тирамису

Фото: instagram.com/kati_env/

Рецепт тирамису был рожден в 60-х годах в ресторане Alle Beccherie города Тревизо. Автор – Роберто Лингуанотто объединил рецепты баварских сладостей (он долгое время работал в Баварии) с итальянской традицией давать детям желток, взбитый с сахаром, для поддержания здоровья.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Сыр маскарпоне – 250 г

Савоярди – 30 шт.

Крепкий кофе – 200 мл

Сахарная пудра – 75 г

Кофейный ликер – 4 ст. л.

Какао-порошок – 80 г

⠀Способ приготовления

Сварить крепкий кофе, охладить его. Выложить маскарпоне в широкую миску и интенсивно взбить до состояния густой сметаны. Отделить белки от желтков. В одной миске взбить желтки с сахарной пудрой добела. Получившуюся смесь постепенно добавить в маскарпоне, взбивая все вместе венчиком. Отдельно взбить белки в стеклянной миске до густой пены. Аккуратно по одной ложке добавить в смесь желтков с маскарпоне, перемешать. В кофе добавить 4 ложки ликера, перемешать. Перелить в миску или тарелку с широкими краями (не высокую), чтобы удобно было макать печенье. Аккуратно обмакнуть печенье в смесь ликера с кофе полностью. Пропитанное печенье выложить на дно формы, сверху выложить почти треть получившегося крема. Окунуть вторую порцию печенья в кофейную смесь и плотно выложить на крем. Сверху – вторую часть крема из маскарпоне. То же проделываем с третьим слоем. Сверху залить оставшееся пропитанное печенье кремом. Постучать по бокам формы, чтобы крем равномерно распределился между печеньем. Убрать в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь. Перед подачей просеять какао на готовый десерт.

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