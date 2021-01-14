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5 десертов из советского прошлого, если "дружите" с сахаром

14 января, 15:51

Ирина Маслова

Трубочки или орешки со сгущенкой, пирожное "Картошка" – сахара в них много, но раз в неделю позволить можно

Если вам чуть меньше 30 лет, то понять, каким вкусными и долгожданными были домашние десерты в советское время, вам будет немного сложно. Нет, сладостей тогда было достаточно. Нельзя сказать, что их приходилось с трудом выискивать по магазинам, как, например, другие дефицитные продукты. А вот радость от домашних маминых десертов, вернее, масштаб этой радости, был необъясним. И если вдруг у вас появится желание испечь трубочки со сгущенкой или орешки со сгущенкой, сделать сладкую "колбасу", то делайте. Делайте смело. Не пожалеете. Ниже – рецепты этих простых, но таких вкусных десертов.

Трубочки со сгущенным молоком

Фото: іnstagram.com/best.russian.food/

Ингредиенты (на 10-15 вафель)


Способ приготовления

  1. Понадобится вафельница.
  2. Сливочное масло порубить кубиками и растопить, не доводя до кипения.
  3. Добавить сахар и хорошо все перемешать.
  4. Частями ввести просеянную муку, хорошо вымешивая, чтобы не было комков.
  5. Добавить яйца и слегка взбить тесто миксером.
  6. Хорошо разогреть вафельницу и вылить 1-2 столовые ложки теста на ее внутреннюю поверхность.
  7. Выложить вафлю на салфетку или пергамент и быстро свернуть в трубочку (когда вафля остынет, она станет хрупкой.
  8. Начинить при помощи кулинарного шприца вареной сгущенкой. Для декора можно присыпать орешками.

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Сладкая "колбаска"

Фото: instagram.com/imarket_24/

Ингредиенты


Способ приготовления

  1. Печенье измельчить в крошку и смешать с какао.
  2. Соединить сливочное масло со сгущенным молоком.
  3. Смешать получившиеся массы и сформировать пирожные.
  4. Убрать в холодильник на пару часов. Обвалять каждое пирожное в какао.

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Орешки со сгущенкой

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Фото: instagram.com/tori_pteat/

Ингредиенты (на 20 штук)


Способ приготовления

  1. Понадобятся формочки для орешков.
  2. Яйцо взбить с сахаром и солью, порезать кусочками и выложить в эту массу размягченное масло (просто заранее достаньте необходимое количество масла из холодильника). Хорошо перемешать миксером.
  3. Частями ввести муку и разрыхлитель.
  4. Из получившегося теста скатать небольшие шарики диаметром примерно 3 см.
  5. Разогреть формочки, смазать их небольшим количеством масла (только перед первой закладкой, дальше орешки прилипать не будут).
  6. Выпекать до готовности (в среднем 4 минуты).

Пирожное "Картошка"

Фото: instagram.com/derevianko_ola/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Масло комнатной температуры смешать с растолченным печеньем (растолочь можно в блендере, мясорубке), сгущенным молоком, ванилином, коньяком и рубленными грецкими орехами.
  2. Должна получиться масса похожая на пластилин.
  3. Сформировать пирожное и обвалять в какао.
  4. Убрать в холодильник на час.

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Домашний "Наполеон"

Фото: instagram.com/lubovicveti/

Ингредиенты (тесто)

Для крема

Способ приготовления

  1. Яйца взболтать с солью венчиком. Влить ледяную воду, уксус и водку.
  2. Муку с подмороженным маслом быстро порубить в крошку.
  3. В крошку влить яичную смесь и быстро собрать тесто в однородный шар, стараясь не вымешивать.
  4. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на пару часов.
  5. Поделить тесто на нужное количество частей, учитывая, что во время выпечки коржи сужаются на пару сантиметров. Кусочки теста охладить полчаса в холодильнике.
  6. Раскатать тесто тонко, обрезать круг нужного диаметра, сделать проколы вилкой по всей площади коржа.
  7. Обрезки выпекать вместе с коржом, они пойдут для крошки на обсыпку торта.
  8. Выпекать коржи при 230 градусах до золотистого цвета примерно 5 минут.
  9. В чаше соединить яйца, сахар, крахмал и взболтать до однородности.
  10. Молоко довести до кипения, сразу снять с огня и влить в яичную смесь непрерывной тонкой струйкой при постоянном помешивании.
  11. Полученную смесь вылить назад в сотейник и уварить до загустения.
  12. Снять крем с огня и добавить сливочное масло, перемешать до полного его растворения.
  13. Накрыть крем пленкой и убрать в холодильник на 3 часа.
  14. Перед сборкой торта перемешать миксером на низкой скорости.
  15. Каждый корж смазать кремом, убрать торт на ночь в холодильник, покрыть крошками.

Здесь собраны 5 рецептов вкуснейших десертов из яблок.

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