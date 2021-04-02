Сладкий уик-энд: 3 десерта из слоеного теста

Хорошо все-таки, что теперь можно спокойно купить слоеное тесто в магазине и не тратить на его приготовление силы. Ведь теперь есть время для экспериментов, результатом которых станет красивая и вкусная выпечка. Ниже найдете 3 оригинальных рецепта слоеных пирожных с яблоком, конвертов с грушей и торта со сгущенкой. И возможно, эти десерты станут любимыми, как, к примеру, некоторые десерты из детства.
Если у вас талант к выпечке и вы хотите поделиться успехами со всей страной, принимайте участие в конкурсе на лучший рецепт и выигрывайте призы.
Слоеные пирожные с яблоком
Ингредиенты
- Яблоки – 4 шт.
- Слоеное тесто – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Какао-порошок растворимый – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Коричневый сахар – 1 ч. л. (по желанию)
- Сахарная пудра – 1 ч. л.
Способ приготовления
- Слоеное тесто раскатать и разделить на 16 квадратов.
- Яблоки очистить и разрезать пополам, вынуть серединку.
- Половину квадратиков надрезать в шахматном порядке, чтобы получилась сеточка.
- Квадрат смазать яйцом, выложить яблоко. Какао развести с водой и сахаром, полить яблоко. Сверху – сеточку из теста.
- Все смазать яйцом и слегка посыпать коричневым сахаром.
- Запекать в духовке 35 минут при 180 градусов.
Читайте также: 5 десертов из советского прошлого, если "дружите" с сахаром
Корзинки из слоеного теста с грушей
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 250 г
- Груша – 1 шт.
Для заливки
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 100 г
- Сахар – 50 г
- Мука – 20 г
- Ванильный сахар – по вкусу
Способ приготовления
- Грушу нарезать кубиками, выложить в разогретую сковороду, добавить сахар и готовить 5 минут.
- Тесто раскатать, разрезать на квадраты. Поместить в формы для выпекания кексов, разровнять по дну.
- В отдельной миске смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, сметану и муку.
- Наполнить корзиночки грушей, сверху полить заливкой.
- Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.
Читайте также: 5 рецептов тертого пирога – с творогом, вишней, яблоком
Торт "Полено"
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 400 г
- Сгущенка – 1 банка
- Сливочное масло – 150 г
- Грецкие орехи – 100 г
Способ приготовления
- Немного раскатать готовое размороженное тесто.
- Нарезать на полоски 1-1,5 см (от длины полосок зависит длина торта. Важно ,чтобы полоски теста умещались на противне). Выпекать при 180 градусах до золотистого цвета, дать остыть.
- Сгущенку и сливочное масло взбить.
- На пищевую пленку положить несколько столовых ложек крема, распределить по длине торта.
- На крем выложить 3-4 полоски теста и снова крем, так пока не закончатся слоеные полоски.
- Свернуть торт с помощью пленки, придавая форму полена. Хорошо прижать. Убрать в холодильник на сутки.
- Готовый торт украсить измельченной в крошку отложенной полоской теста и измельченными грецкими орехами.
Здесь найдете 3 рецепта итальянских десертов.