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Сладкий уик-энд: 3 десерта из слоеного теста

4 апреля, 08:00

Ирина Маслова

Плюс такой выпечки – ее быстро приготовить и это всегда беспроигрышный вариант

Хорошо все-таки, что теперь можно спокойно купить слоеное тесто в магазине и не тратить на его приготовление силы. Ведь теперь есть время для экспериментов, результатом которых станет красивая и вкусная выпечка. Ниже найдете 3 оригинальных рецепта слоеных пирожных с яблоком, конвертов с грушей и торта со сгущенкой. И возможно, эти десерты станут любимыми, как, к примеру, некоторые десерты из детства.

Если у вас талант к выпечке и вы хотите поделиться успехами со всей страной, принимайте участие в конкурсе на лучший рецепт и выигрывайте призы.

Слоеные пирожные с яблоком

Фото: instagram.com/sveta_nedieta/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Слоеное тесто раскатать и разделить на 16 квадратов.
  2. Яблоки очистить и разрезать пополам, вынуть серединку.
  3. Половину квадратиков надрезать в шахматном порядке, чтобы получилась сеточка.
  4. Квадрат смазать яйцом, выложить яблоко. Какао развести с водой и сахаром, полить яблоко. Сверху – сеточку из теста.
  5. Все смазать яйцом и слегка посыпать коричневым сахаром.
  6. Запекать в духовке 35 минут при 180 градусов.

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Корзинки из слоеного теста с грушей

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Фото: instagram.com/veracooks_/

Ингредиенты

Для заливки

Способ приготовления

  1. Грушу нарезать кубиками, выложить в разогретую сковороду, добавить сахар и готовить 5 минут.
  2. Тесто раскатать, разрезать на квадраты. Поместить в формы для выпекания кексов, разровнять по дну.
  3. В отдельной миске смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, сметану и муку.
  4. Наполнить корзиночки грушей, сверху полить заливкой.
  5. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.

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Торт "Полено"

Фото: instagram.com/ur_alesia/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Немного раскатать готовое размороженное тесто.
  2. Нарезать на полоски 1-1,5 см (от длины полосок зависит длина торта. Важно ,чтобы полоски теста умещались на противне). Выпекать при 180 градусах до золотистого цвета, дать остыть.
  3. Сгущенку и сливочное масло взбить.
  4. На пищевую пленку положить несколько столовых ложек крема, распределить по длине торта.
  5. На крем выложить 3-4 полоски теста и снова крем, так пока не закончатся слоеные полоски.
  6. Свернуть торт с помощью пленки, придавая форму полена. Хорошо прижать. Убрать в холодильник на сутки.
  7. Готовый торт украсить измельченной в крошку отложенной полоской теста и измельченными грецкими орехами.

Здесь найдете 3 рецепта итальянских десертов.

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