Сладкий уик-энд: 3 десерта из слоеного теста

Плюс такой выпечки – ее быстро приготовить и это всегда беспроигрышный вариант

Хорошо все-таки, что теперь можно спокойно купить слоеное тесто в магазине и не тратить на его приготовление силы. Ведь теперь есть время для экспериментов, результатом которых станет красивая и вкусная выпечка. Ниже найдете 3 оригинальных рецепта слоеных пирожных с яблоком, конвертов с грушей и торта со сгущенкой. И возможно, эти десерты станут любимыми, как, к примеру, некоторые десерты из детства.

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Слоеные пирожные с яблоком

Фото: instagram.com/sveta_nedieta/

Ингредиенты

Яблоки – 4 шт.

Слоеное тесто – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Какао-порошок растворимый – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Коричневый сахар – 1 ч. л. (по желанию)

Сахарная пудра – 1 ч. л.

Способ приготовления

Слоеное тесто раскатать и разделить на 16 квадратов. Яблоки очистить и разрезать пополам, вынуть серединку. Половину квадратиков надрезать в шахматном порядке, чтобы получилась сеточка. Квадрат смазать яйцом, выложить яблоко. Какао развести с водой и сахаром, полить яблоко. Сверху – сеточку из теста. Все смазать яйцом и слегка посыпать коричневым сахаром. Запекать в духовке 35 минут при 180 градусов.

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Корзинки из слоеного теста с грушей

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Фото: instagram.com/veracooks_/

Ингредиенты

Слоеное тесто – 250 г

Груша – 1 шт.

Для заливки

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 100 г

Сахар – 50 г

Мука – 20 г

Ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления

Грушу нарезать кубиками, выложить в разогретую сковороду, добавить сахар и готовить 5 минут. Тесто раскатать, разрезать на квадраты. Поместить в формы для выпекания кексов, разровнять по дну. В отдельной миске смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, сметану и муку. Наполнить корзиночки грушей, сверху полить заливкой. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.

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Торт "Полено"

Фото: instagram.com/ur_alesia/

Ингредиенты

Слоеное тесто – 400 г

Сгущенка – 1 банка

Сливочное масло – 150 г

Грецкие орехи – 100 г

Способ приготовления

Немного раскатать готовое размороженное тесто. Нарезать на полоски 1-1,5 см (от длины полосок зависит длина торта. Важно ,чтобы полоски теста умещались на противне). Выпекать при 180 градусах до золотистого цвета, дать остыть. Сгущенку и сливочное масло взбить. На пищевую пленку положить несколько столовых ложек крема, распределить по длине торта. На крем выложить 3-4 полоски теста и снова крем, так пока не закончатся слоеные полоски. Свернуть торт с помощью пленки, придавая форму полена. Хорошо прижать. Убрать в холодильник на сутки. Готовый торт украсить измельченной в крошку отложенной полоской теста и измельченными грецкими орехами.

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