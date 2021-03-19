Сладкий уик-энд: 3 оригинальных десерта из шоколада

Шоколад. Что может быть прекраснее? И это не полет поэтичных слов, это чистая правда. Ведь найти человека, который не любил бы шоколад, непросто. Можете убедиться, устроив опрос в своем окружении. А в меру качественный черный шоколад, как утверждают диетологи, может быть еще и полезным. Если вы запланировали на выходные не просто приготовить что-нибудь особенное, а по-настоящему удивить – приготовьте шоколадный фадж, шоколадный десерт с курагой и апельсиновые дольки в шоколаде.
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Шоколадный фадж
Ингредиенты
- 1 шт. – банан
- 20 г – какао-порошка
- 50 г – кокосового масла (растопленного)
- 15 г – миндальной пасты
- 10 мл – воды
- подсластитель – по вкусу (стевия или мед)
Способ приготовления
- Тщательно взбить все ингредиенты (кроме масла) блендером.
- Добавить масло, взбить.
- Разлить по небольшим силиконовым формочкам, отправить в холодильник на ночь.
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Шоколадный десерт с курагой
Ингредиенты
- 3 ст. л. – какао (с горкой)
- 3 ст. л.- кокосовое масло
- 3 ст. л. – кокосовое молоко
- 5 шт. – финики
- цедра 1 лимона
- 10 шт. – шоколадная курага
- 3 ст. л. – кунжут
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Способ приготовления
- Приготовьте круглую формочку.
- Замочить очищенные финики и курагу (чтобы были мягкими) на 30 минут. В блендере перемолоть курагу и кунжут. Полученную массу утрамбовать в формочку.
- На водяной бане растопить кокосовое масло. Добавить какао, нарезанные финики, цедру лимона.
- Перемешать и влить кокосовое молоко. Масса сразу начнет затвердевать. Верхний слой готов.
- Выложить в формочку и убрать в морозильник на полчаса.
- Украсить – по вкусу.
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Дольки апельсина с шоколадом
Ингредиенты
- 3 шт. – средних апельсина
- 1 ст. – воды
- 1 ст. – сахара
- 1 шт. – плитка темного шоколада
Способ приготовления
- Нарезать апельсин кружочками толщиной 4-6 мм. Убрать косточки.
- Варить апельсин около 10 минут. Так корочки не будут горчить. Откинуть апельсины на дуршлаг.
- В кастрюлю насыпать сахар, налить воды. Проварить до полного растворения сахара.
- В сироп выложить апельсины. Варить их при слабом кипении около часа.
- Выложить апельсины на противень, застеленный пергаментом. Каждый кружочек отдельно, на небольшом расстоянии друг от друга.
- Просушить около 30 минут в духовке при температуре 100-120 градусов.
- Растопить шоколад на водяной бане. Окунуть в него каждую дольку апельсина – полностью или наполовину.
- Дать шоколаду застыть на листе пергамента.
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