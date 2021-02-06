Сладкий уик-энд: 3 рецепта чизкейка без выпечки

Это, наверное, самый универсальный десерт в мире. Потому что его любят все, и даже те, кто равнодушен к сладкому. Известно, что прототипом современного чизкейка угощались еще древние греки, ну а самым известным в мире, пожалуй, является чизкейк "Нью-Йорк". Это лакомство по праву входит в список всемирно известной выпечки, а современных его рецептов существует множество. К вашему вниманию 3 рецепта чизкейка без выпечки. Это значит, что времени на его приготовления понадобится максимально мало, то есть и попробуете вы его максимально быстро.
Чизкейк за 20 минут
Ингредиенты
- 250 г – песочного печенья
- 70 г – сливочного масла
- 300 мл – жирных сливок (30-35%)
- 300 г – творожного сыра
- 50 г – сахарной пудры
- 20 г – желатина
- 60 мл – воды
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Способ приготовления
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- Печенье измельчить в крошку при помощи блендера. Масло растопить. Все перемешать и высыпать в форму застеленной фольгой, утрамбовать все стаканом. Можно сделать бортики.
- Желатин залить холодной водой на 5 минут.
- Смешать сливки, творожный сыр и пудру. Все взбить миксером в течении 3-х минут. Крем станет воздушным и слегка плотным.
- Желатин растопить и влить в массу тонкой струйкой через сито. Все перемешать до однородности.
- Сливочный крем вылить в форму и разравнять ровным слоем ложкой. Отправить чизкейк на ночь в холодильник.
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Чизкейк "Шоколадный пломбир"
Ингредиенты
- 270 г – шоколадного песочного печенья
- 70 г – сливочного масла
- 300 г – творожного сыра
- 300 мл – сливок 33%
- 300 г – молочного шоколада
Способ приготовления
- В блендере размолоть в крошку печенье, добавить растопленное сливочное масло, хорошо перемешивать и выложить в форму, убрать в морозилку на 40 мин.
- Сыр использовать комнатной температуры, шоколад растопить на водяной бане.
- Взбить сыр с 30 мл сливок, добавить шоколад, перемешать миксером.
- В отдельной миске взбить оставшиеся сливки до плотных пиков и добавить к шоколадной массе, аккуратно перемешать.
- Вылить в песочную основу, разровнять и отправить в холодильник на 6-7 часов.
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Чизкейк низкокалорийный
Ингредиенты
- 30 г – спелого банана
- 100 г – хлебцев
- 10 г – какао
- 320 г – мягкого творога 0,1%
- 210 мл – молока 2,5%
- 10 г – желатина
- 10 г – сахарозаменителя
- ванилин
Способ приготовления
- Банан, хлебцы и какао смешать в блендере. Форму застелить пищевой пленкой и выложить основу для чизкейка. Выровнять основу и сделать бортики.
- Желатин залить молоком, растворить на водяной бане (не кипятим).
- Смешать творог, желатин, сахарозаменитель, ванилин и взбить до однородной массы блендером.
- Вылить на основу.
- По желанию можно украсить ягодами, кокосовой стружкой или спелыми фруктами.
- Поставить в холодильник на 1 час.
Здесь узнайте рецепт невероятно нежного баскского чизкейка.
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