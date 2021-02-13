На завтрак с любимыми: 3 рецепта пышных ароматных маффинов

Вы можете, конечно, заявить – зачем тратить время на маффины, ведь их полно в каждом магазине и всяких-разных. Безусловно, выбор их более чем. Но представьте: солнечное морозное утро, по дому разносится аромат еще горячих маффинов, а вы тем временем завариваете любимый кофе. С кофе маффины вкусней. Стимул побороть лень и испечь их самим стопроцентный. Ну а когда это завтрак с любимым, когда хочется приятно удивлять и вкусно кормить? Возьмите это на заметку, и еще 14 свежих идей, как неожиданно интересно отпраздновать День святого Валентина. Так что ознакомьтесь с рецептами маффинов с шоколадом, с бананом и малиной.

Маффины на кефире

Фото: instagram.com/irinasur_jewelry/

Ингредиенты

Йогурт (кефир или сметана) – 160 мл

Масло растительное без запаха – 60 мл

Яйца – 2 шт.

Мука – 130 г (1 стакан ёмкостью 200 мл)

Разрыхлитель – 1 ч. л

Сахар – 110 г (по вкусу)

Соль – 1 щепотка

Изюм или кусочки шоколада – по вкусу

Способ приготовления

Включить духовку на 180 градусов. Соединить муку, сахар, соль и разрыхлитель. Перемешать. Отдельно смешать яйца, растительное масло без запаха и йогурт (кефир или сметану), перемешать до однородности. Добавить к жидким ингредиентам мучную смесь и быстро замешать тесто без комочков. Добавить шоколад или изюм. Разложить тесто по формочкам для кексов, заполняя их наполовину. Выпекать до готовности.

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Маффины с шоколадом

Фото: instagram.com/gastroholl/

Ингредиенты

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Шоколад – 300 г

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 4 шт.

Сахар – 100 г

Стручок ванили

Мука – 100 г

Малина – 300 г

Соль, сахарная пудра для оформления



Способ приготовления

Разогреть духовку до 200 градусов. Крупно порубить шоколад и растопить его в маленькой кастрюле на слабом огне. Добавить сливочное масло, перемешать до однородной консистенции. Взбить яйца с сахаром, семенами ванили и щепоткой соли. Добавить муку и снова взбейте. Добавить растопленный шоколад и продолжать взбивать до однородной массы. Наполнить форму тестом наполовину. Положить по две ягоды малины в каждую форму и добавить оставшееся тесто. Поставить формы в морозильную камеру примерно на 10 минут. Достать формы из морозильной камеры и поставить в разогретую духовку. Выпекать при 200 градусов в течение 7-9 минут. Украсить сахарной пудрой.

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Маффины с бананом

Фото: instagram.com/syabafood/

Ингредиенты

Бананы – 3 шт. ⠀

Мука – 180 г

Масло растительное – 1 ч. л

Корица – 0,5 ч. л

Разрыхлитель – 1,5 ч. л ⠀

Соль – щепотка

Сахар – 2 ст. л

⠀Способ приготовления

Бананы размять в пюре, добавить масло, сахар по желанию, перемешать.⠀ Смешать муку, корицу, сахар, соль, разрыхлитель. Добавить к ним банановую массу, перемешать до однородности.⠀ Добавить по желанию грецкие орехи. Разлить тесто по формочкам, выпекать при 180° минут 25 (проверить готовность деревянной шпажкой).

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