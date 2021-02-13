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На завтрак с любимыми: 3 рецепта пышных ароматных маффинов

13 февраля, 09:00

Ирина Маслова

Угостите близких выпечкой с шоколадом, малиной и бананом

Вы можете, конечно, заявить – зачем тратить время на маффины, ведь их полно в каждом магазине и всяких-разных. Безусловно, выбор их более чем. Но представьте: солнечное морозное утро, по дому разносится аромат еще горячих маффинов, а вы тем временем завариваете любимый кофе. С кофе маффины вкусней. Стимул побороть лень и испечь их самим стопроцентный. Ну а когда это завтрак с любимым, когда хочется приятно удивлять и вкусно кормить? Возьмите это на заметку, и еще 14 свежих идей, как неожиданно интересно отпраздновать День святого Валентина. Так что ознакомьтесь с рецептами маффинов с шоколадом, с бананом и малиной.

Маффины на кефире

Фото: instagram.com/irinasur_jewelry/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Включить духовку на 180 градусов. Соединить муку, сахар, соль и разрыхлитель. Перемешать.
  2. Отдельно смешать яйца, растительное масло без запаха и йогурт (кефир или сметану), перемешать до однородности.
  3. Добавить к жидким ингредиентам мучную смесь и быстро замешать тесто без комочков.
  4. Добавить шоколад или изюм.
  5. Разложить тесто по формочкам для кексов, заполняя их наполовину.
  6. Выпекать до готовности.

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Маффины с шоколадом

Фото: instagram.com/gastroholl/

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 200 градусов. Крупно порубить шоколад и растопить его в маленькой кастрюле на слабом огне. Добавить сливочное масло, перемешать до однородной консистенции.
  2. Взбить яйца с сахаром, семенами ванили и щепоткой соли. Добавить муку и снова взбейте.
  3. Добавить растопленный шоколад и продолжать взбивать до однородной массы.
  4. Наполнить форму тестом наполовину. Положить по две ягоды малины в каждую форму и добавить оставшееся тесто. Поставить формы в морозильную камеру примерно на 10 минут.
  5. Достать формы из морозильной камеры и поставить в разогретую духовку. Выпекать при 200 градусов в течение 7-9 минут. Украсить сахарной пудрой.

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Маффины с бананом

Фото: instagram.com/syabafood/

Ингредиенты

⠀Способ приготовления

  1. Бананы размять в пюре, добавить масло, сахар по желанию, перемешать.⠀
  2. Смешать муку, корицу, сахар, соль, разрыхлитель. Добавить к ним банановую массу, перемешать до однородности.⠀
  3. Добавить по желанию грецкие орехи. Разлить тесто по формочкам, выпекать при 180° минут 25 (проверить готовность деревянной шпажкой).

Здесь найдете рецепты 3 всемирно известных пирогов.

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