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3 рецепта выпечки к Великому посту – грушевый тарт, шоколадный манник и пирог с маком

13 марта, 09:00

Ирина Маслова

Попробуйте легкие в приготовлении и вкусные десерты

Уже в понедельник, 15 марта, начинается Великий пост. И это совсем не означает, что следующие 40 дней еда будет достаточно "пресной и не яркой". Обеспечить себя вкусными блюдами, если планируете поститься, – легко. Например, красивыми десертами – шоколадным манником, грушевым тартом и кукурузным пирогом с маком.

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Грушевый тарт

Фото: instagram.com/postny_day/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Нагреть сахар, воду и мед. Варить до появления пузырьков примерно 4-5 минут.
  2. Когда масса слегка загустеет и начнет темнеть, добавить масло. Уменьшить температуру до средней.
  3. Добавить груши и варить 45 минут. Не помешивать. Вместо этого время от времени вращайте сковороду, пока жидкость не станет очень густой и сиропообразной, а груши будут нежными.
  4. Разогреть духовку до 200°. Раскатать немного размороженный лист слоеного теста на слегка посыпанной мукой поверхности.
  5. Поместить слоеное тесто над грушевой смесью в сковороде и обрезать края.
  6. Если вы готовили не в сковороде, то нужно перелить груши и сироп в форму для пирога, а сверху накрыть тестом.
  7. Выпекать в предварительно разогретой духовке до золотисто-коричневого цвета 20 минут.
  8. Дать остыть до комнатной температуры. Перевернуть на тарелку.

Шоколадный манник

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Фото: instagram.com/grechka_co/


Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В миске смешать сок, манную крупу и сахар, оставить на 30 мин.
  2. Добавить цедру, масло, размешать, ввести муку смешанную с какао и разрыхлителем, размешать.
  3. Выпекать при температуре 180 градусов 40 мин.

Кукурузный пирог с маком

Фото: instagram.com/olesya_buchy/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать кукурузную муку, мак и сахар и залить кипятком, оставить на полчаса.
  2. Пшеничную муку перемешать с разрыхлителем и добавить к запаренным продуктам.
  3. Влить масло и все тщательно перемешать.
  4. Тесто выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, и аккуратно разровнять поверхность лопаткой.
  5. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов около 30-40 минут.

Здесь найдете меню по дням на неделю во время Великого поста.

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