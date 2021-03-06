8 Марта не по-советски: изысканные десерты к праздничному столу

Да, ни один праздник не может обойтись без десертов. Тем более когда этот праздник – 8 Марта. Безусловно, на столах будут стоять и другие невероятные блюда, но без сладкого никуда. Оригинальные рецепты шоколадного мусса с сюрпризом, не вредного для фигуры творожно-яблочного суфле и нежнейшего бисквита с ягодами найдете ниже. А здесь собраны небанальные идеи для подарков в нашем мартовском календаре праздников.
Шоколадный десерт с сюрпризом
Ингредиенты
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 200 г
- Мука – 100 г
- Какао – 80 г
- Сливочное масло – 180 г
- Ореховая паста
- Ягоды – по вкусу
Способ приготовления
- В чаше миксера разбить яйца. Добавить сахар (желательно коричневый).
- Взбить массу в пышную пену. Просеять муку. Потом – какао. Снова взбить массу.
- Сливочное масло растопить. И влить тонкой струйкой в чашу миксера.
- В форму выложить часть теста, затем ягоды, снова тесто, ореховую пасту, ягоды, снова тесто.
- Выпекать на режиме верх-низ при 200 градусах 15 минут.
- Готовое изделие оставить отдохнуть на решетке.
- Украсить растопленным шоколадом и свежими ягодами.
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Творожное суфле с яблоками (диетический десерт)
Ингредиенты
- Творог 0% (мягкий) – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Яблоко – 1 шт.
- Изюм (по желанию)
Способ приготовления
- Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце посыпать корицей.
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Торт "Нежность"
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 130 г
- Масло сливочное – 50 г
- Мука – 100 г
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- Ванилин – 1/2 ч. л.
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Для крема⠀
- Маскарпоне – 250 г
- Сахарная пудра – 3 ст. л.
- Сливки 33% – 150 г
Для пропитки
- Молоко – 100 мл
- Сахар – 1 ст. л.
- Ягоды – 150 г
Способ приготовления⠀
- Яйца взбить с сахаром до бела. Добавить растопленное сливочное масло.
- Муку смешать с разрыхлителем и ванилином. Соединить яичную смесь с мукой. Аккуратно перемешать лопаткой до однородности.
- Застелить дно формы пергаментной бумагой. Выпекать корж при 180 градусах 25 минут. Дать остыть.
- Смешать маскарпоне с сахарной пудрой и взбить миксером. Продолжая взбивать, добавить сливки.
- Молоко вскипятить с сахаром, остудить и пропитать корж. Сверху выложить весь крем и отправить в холодильник на 30-40 минут.
- Украсить ягодами.
Здесь узнаете рецепт тарталеток с заварным кремом и малиной на 8 Марта.