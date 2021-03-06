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8 Марта не по-советски: изысканные десерты к праздничному столу

6 марта, 09:00

Ирина Маслова

Украсьте праздничный стол изысканными десертами

Да, ни один праздник не может обойтись без десертов. Тем более когда этот праздник – 8 Марта. Безусловно, на столах будут стоять и другие невероятные блюда, но без сладкого никуда. Оригинальные рецепты шоколадного мусса с сюрпризом, не вредного для фигуры творожно-яблочного суфле и нежнейшего бисквита с ягодами найдете ниже. А здесь собраны небанальные идеи для подарков в нашем мартовском календаре праздников.

Шоколадный десерт с сюрпризом

Фото: instagram.com/luxxy.cakes/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В чаше миксера разбить яйца. Добавить сахар (желательно коричневый).
  2. Взбить массу в пышную пену. Просеять муку. Потом – какао. Снова взбить массу.
  3. Сливочное масло растопить. И влить тонкой струйкой в чашу миксера.
  4. В форму выложить часть теста, затем ягоды, снова тесто, ореховую пасту, ягоды, снова тесто.
  5. Выпекать на режиме верх-низ при 200 градусах 15 минут.
  6. Готовое изделие оставить отдохнуть на решетке.
  7. Украсить растопленным шоколадом и свежими ягодами.

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Творожное суфле с яблоками (диетический десерт)

Фото: instagram.com/_pp_xydeem/

Ингредиенты

Способ приготовления

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  1. Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце посыпать корицей.

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Торт "Нежность"

Фото: instagram.com/vanilla_cinnamo/

Ингредиенты


Для крема⠀

Для пропитки

Способ приготовления⠀

  1. Яйца взбить с сахаром до бела. Добавить растопленное сливочное масло.
  2. Муку смешать с разрыхлителем и ванилином. Соединить яичную смесь с мукой. Аккуратно перемешать лопаткой до однородности.
  3. Застелить дно формы пергаментной бумагой. Выпекать корж при 180 градусах 25 минут. Дать остыть.
  4. Смешать маскарпоне с сахарной пудрой и взбить миксером. Продолжая взбивать, добавить сливки.
  5. Молоко вскипятить с сахаром, остудить и пропитать корж. Сверху выложить весь крем и отправить в холодильник на 30-40 минут.
  6. Украсить ягодами.

Здесь узнаете рецепт тарталеток с заварным кремом и малиной на 8 Марта.

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