Сладкий уик-энд по-французски: готовим пирог саварен, миндальные калиссоны и шоколадный мусс

Франция – родина многих десертов, которые сегодня стали классикой, их готовят по всему миру. Ни с чем несравнимая черта французской выпечки – это изысканность, утонченное сочетание вкусов. Мы уже познакомили вас с главными десертами Италии, пришло время научиться приготовить сочный пирог саварен, миндальные мини-пирожные калиссоны и шоколадный мусс. Рецепты этих лакомств найдете ниже.

Шоколадный мусс

Фото: instagram.com/sweet_foto_rnd/

В кафе Парижа этот мусс подают в небольших керамических тарелках, украшают десерт ягоды, взбитые сливки или орехи.

Ингредиенты

Горький шоколад – 100 г

Яйца – 3 шт.

Сливочное масло – 30 г

Сливки 33% – 125 г

Сахар – 50 г

Желатин – 4 г

Растворимый кофе – 2 ч. л.

Корица – 1 ч. л.

Молотый кардамон – 1/4 ч. л.

Кипяток – 50 мл

Способ приготовления⠀

Предварительно замочить желатин, согласно инструкции. Кофе, корицу, кардамон залить кипятком и оставить до остывания. Горький шоколад и сливочное масло растопить в микроволновке. Яйца разделить на белки и желтки. Взбить белки до жестких пиков. K желткам добавить половину сахара и взбить до светлой пышной массы. Добавить растопленный шоколад и процеженный кофе, перемешать до однородности. Вмешать в шоколадную массу белки. Охлажденные сливки взбить с оставшимся сахаром и вмешать в основную массу. Распустить желатин, влить в мусс и тщательно, но аккуратно, перемешать. Разлить мусс по стаканчикам. Убрать в холодильник, накрыв сверху пленкой, на 2 часа.

Читайте также: Баскский чизкейк: в чем его особенность и секрет приготовления

Саварен с ягодами и заварным кремом

Фото: instagram.com/brazil_yana/

Саварен был изобретен французскими кондитерами-мастерами братьями Жюльен в начале 19 века. Это особое сдобное тесто для сладких пирогов, выпекается с разнообразными фруктами и ягодами. Очень часто саварен украшают еще и заварным кремом.

Ингредиенты

Мука – 125 г

Сливочное масло – 40 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 40 г

Сухие дрожжи – 7 г

Молоко – 2 ст. л.

Цедра половины лимона

Щепотка соли

Для начинки

Реклама

Желток – 3 шт.

Сахар – 60 г

Мука – 20 г

Молоко – 250 мл

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Сливки 33% – 200 мл

Коньяк – 1 ст. л.

Клубника по вкусу – 200 г



Способ приготовления

Смешать просеянную муку с разведенными в молоке дрожжами, размягченным маслом, коньяком, сахаром, солью и лимонной цедрой. По одному вмешать в тесто яйца и поставить в теплое место. Форму смазать маслом и присыпать мукой. Когда тесто увеличится вдвое, переложить в форму и оставить, пока тесто не поднимется до краев. Желтки перетереть с сахаром, добавить просеянную муку и ванильный сахар, перемешать. Молоко довести до кипения и тонкой струйкой влить к яичной смеси, хорошо промешивая. Полученную смесь довести до кипения и затем варить на медленном огне минут 7-8, постоянно помешивая. Снять с огня, остудить. Клубнику с сахаром пробить в блендере. Сливки взбить, 150 г вмешать в остывший крем, 50 г оставить для украшения. Перемешать с клубникой. У остывшего кекса аккуратно срезать верхнюю часть, вынуть тесто , оставляя стенки толщиной в 1 см. Крем перемешать с кусочками кекса, выложить крем, накрыть крышечкой. Украсить торт сливками, ягодами. Убрать на 3 часа в холодильник.

Читайте также: 5 соблазнительно вкусных десертов из яблок: они стоят того, чтобы о них говорили

Калиссоны

Фото: instagram.com/writer_gastronomie/

Сладкие поцелуи – именно так можно перевести название этого удивительного прованского десерта. Особенность этих мини-пирожных – не только восхитительный вкус миндаля, но и форма, напоминающая женский глаз. Во всяком случае, так считают французы.

Ингредиенты

Цукаты (апельсин, дыня) – 150 г

Миндальная мука – 150 г

Абрикосовое варенье – 2 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Цедра апельсина

Рисовые кулинарные листы (бумага) – для основы

Для глазури

Сахарная пудра – 1/2 стакана

Яичный белок (крупный) – 1 шт.

Миндальный сироп – 2 ст. л.

Способ приготовления⠀

Перемолоть цукаты в блендере до однородной массы, добавить миндальную муку и сахарную пудру, абрикосовое варенье, мед, цедру апельсина. Выложить полученную массу на рисовый лист (или вафельный корж) ровным слоем. Сверху покрыть предварительно взбитой глазурью. Отправить на 15 минут в духовку, разогретую до 150 градусов (с приоткрытой дверцей). Нарезать в форма лодочек или квадратами. Дать остыть.

Здесь найдете оригинальные рецепты маффинов.