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Сладкий уик-энд по-французски: готовим пирог саварен, миндальные калиссоны и шоколадный мусс

27 февраля, 09:00

Ирина Маслова

Попробуйте изысканные и невероятно вкусные десерты

Франция – родина многих десертов, которые сегодня стали классикой, их готовят по всему миру. Ни с чем несравнимая черта французской выпечки – это изысканность, утонченное сочетание вкусов. Мы уже познакомили вас с главными десертами Италии, пришло время научиться приготовить сочный пирог саварен, миндальные мини-пирожные калиссоны и шоколадный мусс. Рецепты этих лакомств найдете ниже.

Шоколадный мусс

Фото: instagram.com/sweet_foto_rnd/

В кафе Парижа этот мусс подают в небольших керамических тарелках, украшают десерт ягоды, взбитые сливки или орехи.

Ингредиенты

Способ приготовления⠀

  1. Предварительно замочить желатин, согласно инструкции.
  2. Кофе, корицу, кардамон залить кипятком и оставить до остывания.
  3. Горький шоколад и сливочное масло растопить в микроволновке.
  4. Яйца разделить на белки и желтки. Взбить белки до жестких пиков.
  5. K желткам добавить половину сахара и взбить до светлой пышной массы.
  6. Добавить растопленный шоколад и процеженный кофе, перемешать до однородности. Вмешать в шоколадную массу белки.
  7. Охлажденные сливки взбить с оставшимся сахаром и вмешать в основную массу.
  8. Распустить желатин, влить в мусс и тщательно, но аккуратно, перемешать.
  9. Разлить мусс по стаканчикам. Убрать в холодильник, накрыв сверху пленкой, на 2 часа.

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Саварен с ягодами и заварным кремом

Фото: instagram.com/brazil_yana/

Саварен был изобретен французскими кондитерами-мастерами братьями Жюльен в начале 19 века. Это особое сдобное тесто для сладких пирогов, выпекается с разнообразными фруктами и ягодами. Очень часто саварен украшают еще и заварным кремом.

Ингредиенты

Для начинки

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Способ приготовления

  1. Смешать просеянную муку с разведенными в молоке дрожжами, размягченным маслом, коньяком, сахаром, солью и лимонной цедрой.
  2. По одному вмешать в тесто яйца и поставить в теплое место. Форму смазать маслом и присыпать мукой. Когда тесто увеличится вдвое, переложить в форму и оставить, пока тесто не поднимется до краев.
  3. Желтки перетереть с сахаром, добавить просеянную муку и ванильный сахар, перемешать.
  4. Молоко довести до кипения и тонкой струйкой влить к яичной смеси, хорошо промешивая.
  5. Полученную смесь довести до кипения и затем варить на медленном огне минут 7-8, постоянно помешивая.
  6. Снять с огня, остудить. Клубнику с сахаром пробить в блендере. Сливки взбить, 150 г вмешать в остывший крем, 50 г оставить для украшения. Перемешать с клубникой.
  7. У остывшего кекса аккуратно срезать верхнюю часть, вынуть тесто , оставляя стенки толщиной в 1 см.
  8. Крем перемешать с кусочками кекса, выложить крем, накрыть крышечкой.
  9. Украсить торт сливками, ягодами. Убрать на 3 часа в холодильник.

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Калиссоны

Фото: instagram.com/writer_gastronomie/

Сладкие поцелуи – именно так можно перевести название этого удивительного прованского десерта. Особенность этих мини-пирожных – не только восхитительный вкус миндаля, но и форма, напоминающая женский глаз. Во всяком случае, так считают французы.

Ингредиенты

Для глазури

Способ приготовления⠀

  1. Перемолоть цукаты в блендере до однородной массы, добавить миндальную муку и сахарную пудру, абрикосовое варенье, мед, цедру апельсина.
  2. Выложить полученную массу на рисовый лист (или вафельный корж) ровным слоем.
  3. Сверху покрыть предварительно взбитой глазурью. Отправить на 15 минут в духовку, разогретую до 150 градусов (с приоткрытой дверцей).
  4. Нарезать в форма лодочек или квадратами. Дать остыть.

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