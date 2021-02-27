Сладкий уик-энд по-французски: готовим пирог саварен, миндальные калиссоны и шоколадный мусс

Франция – родина многих десертов, которые сегодня стали классикой, их готовят по всему миру. Ни с чем несравнимая черта французской выпечки – это изысканность, утонченное сочетание вкусов. Мы уже познакомили вас с главными десертами Италии, пришло время научиться приготовить сочный пирог саварен, миндальные мини-пирожные калиссоны и шоколадный мусс. Рецепты этих лакомств найдете ниже.
Шоколадный мусс
В кафе Парижа этот мусс подают в небольших керамических тарелках, украшают десерт ягоды, взбитые сливки или орехи.
Ингредиенты
- Горький шоколад – 100 г
- Яйца – 3 шт.
- Сливочное масло – 30 г
- Сливки 33% – 125 г
- Сахар – 50 г
- Желатин – 4 г
- Растворимый кофе – 2 ч. л.
- Корица – 1 ч. л.
- Молотый кардамон – 1/4 ч. л.
- Кипяток – 50 мл
Способ приготовления⠀
- Предварительно замочить желатин, согласно инструкции.
- Кофе, корицу, кардамон залить кипятком и оставить до остывания.
- Горький шоколад и сливочное масло растопить в микроволновке.
- Яйца разделить на белки и желтки. Взбить белки до жестких пиков.
- K желткам добавить половину сахара и взбить до светлой пышной массы.
- Добавить растопленный шоколад и процеженный кофе, перемешать до однородности. Вмешать в шоколадную массу белки.
- Охлажденные сливки взбить с оставшимся сахаром и вмешать в основную массу.
- Распустить желатин, влить в мусс и тщательно, но аккуратно, перемешать.
- Разлить мусс по стаканчикам. Убрать в холодильник, накрыв сверху пленкой, на 2 часа.
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Саварен с ягодами и заварным кремом
Саварен был изобретен французскими кондитерами-мастерами братьями Жюльен в начале 19 века. Это особое сдобное тесто для сладких пирогов, выпекается с разнообразными фруктами и ягодами. Очень часто саварен украшают еще и заварным кремом.
Ингредиенты
- Мука – 125 г
- Сливочное масло – 40 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 40 г
- Сухие дрожжи – 7 г
- Молоко – 2 ст. л.
- Цедра половины лимона
- Щепотка соли
Для начинки
- Желток – 3 шт.
- Сахар – 60 г
- Мука – 20 г
- Молоко – 250 мл
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Сливки 33% – 200 мл
- Коньяк – 1 ст. л.
- Клубника по вкусу – 200 г
Способ приготовления
- Смешать просеянную муку с разведенными в молоке дрожжами, размягченным маслом, коньяком, сахаром, солью и лимонной цедрой.
- По одному вмешать в тесто яйца и поставить в теплое место. Форму смазать маслом и присыпать мукой. Когда тесто увеличится вдвое, переложить в форму и оставить, пока тесто не поднимется до краев.
- Желтки перетереть с сахаром, добавить просеянную муку и ванильный сахар, перемешать.
- Молоко довести до кипения и тонкой струйкой влить к яичной смеси, хорошо промешивая.
- Полученную смесь довести до кипения и затем варить на медленном огне минут 7-8, постоянно помешивая.
- Снять с огня, остудить. Клубнику с сахаром пробить в блендере. Сливки взбить, 150 г вмешать в остывший крем, 50 г оставить для украшения. Перемешать с клубникой.
- У остывшего кекса аккуратно срезать верхнюю часть, вынуть тесто , оставляя стенки толщиной в 1 см.
- Крем перемешать с кусочками кекса, выложить крем, накрыть крышечкой.
- Украсить торт сливками, ягодами. Убрать на 3 часа в холодильник.
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Калиссоны
Сладкие поцелуи – именно так можно перевести название этого удивительного прованского десерта. Особенность этих мини-пирожных – не только восхитительный вкус миндаля, но и форма, напоминающая женский глаз. Во всяком случае, так считают французы.
Ингредиенты
- Цукаты (апельсин, дыня) – 150 г
- Миндальная мука – 150 г
- Абрикосовое варенье – 2 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Цедра апельсина
- Рисовые кулинарные листы (бумага) – для основы
Для глазури
- Сахарная пудра – 1/2 стакана
- Яичный белок (крупный) – 1 шт.
- Миндальный сироп – 2 ст. л.
Способ приготовления⠀
- Перемолоть цукаты в блендере до однородной массы, добавить миндальную муку и сахарную пудру, абрикосовое варенье, мед, цедру апельсина.
- Выложить полученную массу на рисовый лист (или вафельный корж) ровным слоем.
- Сверху покрыть предварительно взбитой глазурью. Отправить на 15 минут в духовку, разогретую до 150 градусов (с приоткрытой дверцей).
- Нарезать в форма лодочек или квадратами. Дать остыть.
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