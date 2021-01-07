"Сломала шею": дочь Валерия Меладзе госпитализирована (фото)

2021 год начался с приключений в семье Валерия Меладзе. Младшая дочь певца Арина сломала шею.

В InstaStories она опубликовала фото из больницы и подписала, что прекрасное начало года. Спустя некоторое время она рассказала, что у нее перелом шеи, а потом удалила эту сториз.

"Сломать шею в Рождество чек", – написала девушка.

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Арина не стала рассказывать, как так получилось. Дочь Меладзе интересуется спортом. В Сети предположили, что может с зимними активностями связана травма.

Дочь Валерия Меладзе Арина / Фото: instagram.com/meladzearina

Арине Меладзе 18 лет. Она не очень активно ведет соцсети. В одном из своих интервью звездный отец рассказывал, что дочка хочет стать врачом.

Напомним, занятия серфингом закончились для Регины Тодоренко травмой ноги.Телеведущая попала в больницу на Бали. Также сегодня стало известно, что Григорий Чапкис госпитализирован после перенесенной пневмонии.