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"Сломала шею": дочь Валерия Меладзе госпитализирована (фото)

7 января, 16:15

Элина Пелешенко

Подробности не разглашаются

2021 год начался с приключений в семье Валерия Меладзе. Младшая дочь певца Арина сломала шею.

В InstaStories она опубликовала фото из больницы и подписала, что прекрасное начало года. Спустя некоторое время она рассказала, что у нее перелом шеи, а потом удалила эту сториз.

"Сломать шею в Рождество чек", – написала девушка.

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Арина не стала рассказывать, как так получилось. Дочь Меладзе интересуется спортом. В Сети предположили, что может с зимними активностями связана травма.

Дочь Валерия Меладзе Арина / Фото: instagram.com/meladzearina

Арине Меладзе 18 лет. Она не очень активно ведет соцсети. В одном из своих интервью звездный отец рассказывал, что дочка хочет стать врачом.

Напомним, занятия серфингом закончились для Регины Тодоренко травмой ноги.Телеведущая попала в больницу на Бали. Также сегодня стало известно, что Григорий Чапкис госпитализирован после перенесенной пневмонии.

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Валерий Меладзе

Источник: instagram.com/meladzearina

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