Сломавшая шею дочь Валерия Меладзе впервые вышла на связь

Дочь известного певца Валерия Меладзе 18-летняя Арина, которая на Рождество сломала шею, впервые после инцидента вышла на связь и рассказала о своем самочувствии. Она опубликовала в Instagram сообщение и поблагодарила поклонников за поддержку.

По словам Арины, все не так плохо, как могло быть, поскольку она сломала "только один позвонок". Девушка посоветовала подписчикам быть аккуратнее.

"Огромное спасибо всем за слова поддержки. Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте осторожны", – написала она.

Фото: Instagram | Meladzearina

При каких обстоятельствах дочь Меладзе травмировалась, до сих пор неизвестно.

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К слову, Арина родилась в браке Валерия Меладзе с первой женой Ириной Малухиной. Кроме Арины, от первой жены у певца есть еще две дочери – Инга и София.

Напомним, ранее дочь Меладзе опубликовала фото из больницы. "Сломать шею в Рождество чек", – написала девушка.

Фото: Instagram | Meladzearina

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