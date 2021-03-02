Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)

49-летняя жительница Таиланда по имени Сирипорн Ниомрин нашла на пляже амбру (рвоту кашалота), стоящую более семи миллионов гривен. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Находка весит около семи килограммов и имеет размер 30,5 на 61 сантиметр. Ниомрин обратилась к местным властям с просьбой подтвердить подлинность амбры.
"Мне повезло найти такой большой кусок. Надеюсь, она принесет мне деньги", – рассказывает женщина.
Амбра – восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют "рвота кашалота" или "плавучее золото". Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста.
Стоимость амбры на международном рынке достигает 40 тысяч долларов за килограмм.
Ранее мы рассказывали об археологе-любителе из Шотландии, который с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад.
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Кроме этого, случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.