Сменившего пол "живого Кена" не опознали на фото без макияжа

Многие поклонники звезды никогда ранее не видели ее без косметики

37-летний трансгендерный "живой Кен" Родриго Альвес, который ранее попросил называть его Джессикой, показал свое истинное лицо без макияжа. Интересно, что многие поклонники Instagram-звезды никогда ранее не видели ее без огромного количества косметики и Photoshop.

На фото любительница пластической хирургии предстала в образе, максимально приближенном к натуральному. Хотя заметно, что она решила не отказываться от накладных ресниц и накрасила брови.

Фото: Instagram | Jessicaalvesuk

К слову, Альвес многие упрекают в излишней любви к операциям. Она делала себе постоянные липосакции, вкалывала филлеры, удаляла ребра, увеличивала грудь и ягодицы, меняла форму носа.

Все эти хирургические манипуляции не прошли бесследно: звезда чуть не лишилась носа и едва не осталась с парализованными руками.

Альвес увеличила себе грудь

Фото: Instagram | Jessicaalvesuk

Она надевает шикарные платья и делает яркий макияж

Фото: Instagram | Jessicaalvesuk

Джессику упрекают в излишней любви к операциям

Фото: Instagram | Jessicaalvesuk

Ради тонкой талии она удалила ребра

Фото: Instagram | Jessicaalvesuk

И "сделала" себе большие ягодицы

Фото: Instagram | Jessicaalvesuk

Но сама Джессика довольна своей жизнью и внешностью.

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"Прошел год и три месяца с тех пор, как я решила быть собой! Самоизоляция – хорошее время, чтобы дать коже отдых от косметики и попробовать новые диеты", – утверждает она в Instagram.

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Напомним, ранее показали лицо "живого Кена" после 69-й операции.