Сникер-культура: 15 пар кроссовок, которые подойдут на все случаи жизни

И все их можно заказать онлайн хоть сейчас

В словаре модных терминов мы рассказывали про сникер-культуру — интерес к кроссовкам в любых проявлениях. Ну а сникерхедами называют людей, которые к ней принадлежат. Признаемся: мы тоже немножко сникерхеды. Потому что эту универсальную и самую удобную в мире обувь (ну серьезно!) просто невозможно не любить.

Для тех, кто так же неравнодушен к кроссовкам, мы собрали 15 идеальных базовых пар. Их можно надеть по любому поводу, к любому образу и практически в любой сезон. А главное — все они доступны онлайн на сайтах украинских и не только брендов.

Zara, 1899 грн / Фото: zara.com

Emmelie Delage, 2590 грн / Фото: emmeliedelage.com

Emmelie Delage, 2300 грн / Фото: emmeliedelage.com

GEM, 1999 грн / Фото: vsisvoi.ua

SHOES FOR MUSE, 1950 грн / Фото: vsisvoi.ua

Puma, 3990 грн / Фото: ua.puma.com

Estro, 2990 грн / Фото: estro.ua

Сaruso Shoes, 1790 грн / Фото: caruso.com.ua

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Cropp Town, 1299 грн / Фото: cropp.com

Reserved, 1099 грн / Фото: reserved.com/

Estro, 2 390 грн / Фото: estro.ua

Papuchi, 2200 грн / Фото: vsisvoi.ua

Estro, 1 950 грн / Фото: estro.ua

Stradivarius, 1499 грн / Фото: stradivarius.com

SHOES FOR MUSE, 1800 грн / Фото: vsisvoi.ua

Онлайн-шопинг – одно из последствий локдауна. Как ра этой теме посвящен новый выпуск ютуб-шоу Деда Панча. Пенсионер-влогер рассказал 5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы. Смотрите видео:

Также напомним, что Nike подал в суд на создателей кроссовок с кровью — а они сделали футболку с его иском.