Убирай, как Валли и чини, как Фиксик: 5 нескучных занятий для детей из любимых мультфильмов

С 5 апреля в Киеве вводят строгий локдаун, который продлиться до 16 апреля. А это значит, что с понедельника перестанут работать детские сады и закроются школы. Соответственно и родители вынуждены остаться дома с детьми, совмещая работу с играми для своих отпрысков. Мы подобрали 5 нескучных занятий для детей из любимых мультфильмов, которые они могут делать даже сами, чтобы освободить вам хоть немного времени.

А если у вас намечается праздник, то воспользуйтесь нашим календарем подарков на апрель. Отпраздновать может и не получиться, а вот сделать человеку приятно – можно!

1. Убирать мусор, как "Валли"

Главный герой мультфильма – робот Валли, который расчищает Землю от мусора, брошенного людьми. Тема загрязнения всегда актуальна. Вы можете пойти в ближайший сквер, парк, лес или к озеру, вооружившись большими мусорными пакетами, перчатками и убрать там все бумажки, бутылки и салфетки. Так вы сделаете не только чисто и хорошо природе, а и покажете ребенку, что если не сорить, то тогда и убирать не придется.

2. Чинить и крутить, как "Фиксики"

Кадр из мультфильма "Фиксики" / Фото: скриншот

Дети обожают что-то крутить, раскручивать, разламывать. Так дайте им такую возможность, предоставив, например, нерабочий ноутбук или настенные часы. В них столько винтиков, что пока ребенок их всех выкрутит, вы успеете даже дописать свой отчет. Посмотрели, что там внутри ноутбука или часов и назад закручивать все винтики. Ребенку интересно, а у вас есть свободное время. Или можете подсмотреть идею с самого мультфильма.

3. Готовить, как "Рататуй"

Реклама

В мультфильме маленький мышонок отменно готовит и больше всего в мире мечтает стать шеф-поваром. Дети тоже увлечены этим процессом, поэтому легко можно подобрать рецепт, с которым они справятся. Лепите вареники, готовьте печенье, делайте желе, пеките панкейки. Выбирайте то, что любит ваш ребенок и готовьте это вместе или же пусть готовит сам, если позволяет возраст. А если подобрать еще фартук и колпак, как у настоящего повара, то и эффект будет отменным.

4. Устройте фотоохоту, как пес Шарик из "Трое из Простоквашино"

Пес Шарик из мультфильма "Трое из Простоквашино" / Фото: скриншот

В мультфильме пес отказался охотиться на животных и птиц, поэтому ему предложили устроить фотоохоту с фотоаппаратом. Почему бы и вам не стать фотографом? Если дома уже есть фотоаппарт, просто покажите ребенку, как он работает. А если его нету – не расстраивайтесь, всегда есть телефон или можно купить вам специальный детский фотоаппарат. Только старайтесь делать красивые кадры, а не просто щелкать что попало. Можно отслеживать каждый день карантина и потом сделать целый альбом.

5. Фантазируй и замораживай, как Эльза из "Холодного сердца"

Главная героиня мультфильма Эльза обладала замечательной фантазией и умела все замораживать. Так почему бы и вам не пофантазировать и не заморозить любимых кукол, машинки или конструктор, а потом разморозить их?

Родители, ловите лайфхак: берете силиконовую формочку для кексов, ищите маленьких кукол, мячики, машинки, конструктор и кладете их в формы. Заливаете все это льдом и ставите в морозильную камеру. Через несколько часов достаете и зовете ребенка, чтобы он разморозил своих любимых героев. Как минимум полчаса на то, чтобы дописать отчет у вас уже есть!

Тем временем ученые выяснили, что 5 бокалов вина в неделю положительно влияют на здоровье глаз.