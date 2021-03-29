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"Папочка пришел": Дан Балан вернулся на "Голос країни" ради Тины Кароль

29 марта, 09:17

Инна Петрова

Певец помогал Тине выбрать четвертьфиналистов

Поклонники "пары" Дана Балана и Тины Кароль ликуют. Минувшим вечером певец вернулся на шоу "Голос країни", чтобы помочь Тине выбрать четвертьфиналистов во время нокаутов.

Именно на этом проекте зародились слухи о том, что у артистов роман. Многие до сих пор уверены в их правдивости. Сами же Тина и Дан только загадочно улыбаются и не признаются, что на самом деле между ними.

Тина Кароль и Дан Балан
Скриншот из видео

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Во время эфира артисты только подыгрывали зрителям, обмениваясь провокационными фразами. "Ты позавтракал сегодня?", – поинтересовалась Кароль и коллеги. "Что оставила, то и покушал", – ответил Дан Балан.

Остальные наставники шоу DOROFEEVA, MONATIK и Олег Винник при этом только смущенно улыбались.

Ранее Дан Балан рассказал, зачем Тина Кароль звонит ему по ночам.

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Тина Кароль Dan Balan Дан Балан

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