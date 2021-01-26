"Собака лает – караван идет": бывшая жена Виктора Павлика прокомментировала интервью Екатерины Репяховой

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказала, что вопросы кроме кредита бывшая жена артиста Лора Созаева должна решать сама. Экс-супруга не стала молчать и у себя на странице Facebook прокомментировала слова Екатерины.

Лора опубликовала стихотворение Юрия Маркавцева "Собака лает – караван идет".

В комментариях многие поддержали экс-супругу певца.

"Лора, искренне желаю вам женского счастья", "Люблю и уважаю вас Лора", "Вы красотка и достойны самого лучшего", – написали на страничке Лоры Созаевой.

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Напомним, что Лариса Созаева и Виктор Павлик прожили в браке 25 лет. У них был общий сын Павел, который умер в прошлом году. Также, недавно бывшая жена Виктора Павлика рассказала о жизни с артистом.

Ранее Екатерина Репяхова рассказала о генетике Виктора Павлика.