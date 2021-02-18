Собака с уникальным интеллектом продана за 39 тысяч долларов (фото)

Питомец даже попал в Книгу рекордов Гиннесса

Бордер-колли по кличке Ким из города Долгеллау (Великобритания) попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая овчарка в мире. Собаку с уникальным интеллектом купили на онлайн-торгах, организованных аукционным домом Farmers Marts, за 38,8 тысячи долларов.

Фермер Дьюл Дженкинс, бывший хозяин годовалой Ким, в комментарии для портала UPI заявил, что ее интеллект уже соответствует уровню развития трехлетней овчарки.

"Она делала все. Пасла скот и овец. Была готова к любым испытаниям и работе на ферме", – подчеркнул Дженкинс.

Бордер-колли по кличке Ким

Фото: Guinness World Records

Предыдущий рекорд принадлежал овчарке по кличке Хенна, которую продали за 26 тысяч долларов в октябре 2020 года.

Читайте также: Собака-инвалид впервые в жизни увидела море: ее реакция стала хитом (видео)

Реклама

Напомним, посетители храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи (Индия) стали свидетелями необычной сцены: бездомный пес "благословлял" верующих на выходе из церкви.

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

А в Харькове очевидцы сняли на видео, как пьяного мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.