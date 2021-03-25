Как перестать себя винить и побороть прокрастинацию

Около 25% людей постоянно откладывают дела и винят себя за слабость

Прокрастинация или постоянное откладывание дел – это не слабость, а симптом, что ваше эмоциональное или физическое здоровье не в порядке. Как справиться с прокрастинацией, почему возникает такое состояние, как перестать себя винить и справиться с проблемой — рассказала практикующий психолог, консультант, психотерапевт, тренер Марина Диденко.

Марина Диденко / Фото: пресс-служба

Как проявляется прокрастинация

Прокрастинация, в переводе с английского (procrastination) – откладывание дел. Например, вы полны решимости что-то делать, садитесь за компьютер или решаете с понедельника начать заниматься спортом. И вдруг вам невыносимо хочется чаю, и вы бросаете работу и завариваете себе чай.

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То есть откладываете приоритетные дела как можно дольше "на потом". В итоге их приходится делать в сильном стрессе, потому что поджимают сроки. Или вы никак не начнете делать что-то важное, и потом себя за это вините.

Почему люди начинают откладывать дела?

Таких людей немало: от 15 до 25 % людей находятся в состоянии прокрастинации: ученые исследовали эту проблему еще в 2007 году. С тех пор ситуация не сильно изменилась, потому что скоростной темп жизни, стрессы, плохая экология, проблемы в семье и не только – все эти факторы могут привести к прокрастинации.

Правда ли, что прокрастинация приводит к депрессии?

Существует мнение, что постоянное откладывание дел приводит к развитию депрессии и тревожных состояний. На самом деле наоборот, прокрастинация – это симптом, что с вашим здоровьем не все в порядке. Особенно если раньше вы более-менее справлялись с делами, а сейчас откладываете "на потом" все больше и больше дел.

Ваше эмоциональное и физическое состояние требует оценки и поиска причины: например, нежелание выполнять работу может быть связано с тем, что работа просто не нравится

А может быть симптомом психологических проблем, разобраться в которых поможет специалист.

Как побороть прокрастинацию

Главное в этой ситуации понять и принять тот факт, что обвинять себя – неконструктивная стратегия, которая забирает у нас время и силы. Полностью побороть прокрастинацию невозможно, но снизить ее влияние вполне реально. Вам поможет:

Планирование дел, важно научиться расставлять приоритеты, разбивать большую задачу на более мелкие и делать поэтапно, Развитие в себе осознанности, трудолюбия, самовоспитание – и награждение себя за успех – от покупки приятной мелочи до само-похвалы, Учитесь получать удовольствие от работы. Например, вы любите что-то делать (пить кофе с коллегами): обозначьте это важным делом, запланируйте кофе с коллегами, а к этому времени постарайтесь выполнить важную часть работы. Кофе и приятная беседа станут вознаграждением. Распределяйте усилия, ищите ответы на вопрос, чего вы хотите достичь как к этому прийти.

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Если никак не получается справиться с прокрастинацией, то не стесняйтесь просить о помощи психолога или психотерапевта, это не стыдно. Некоторые состояния требуют медикаментозной коррекции, а не только психотерапии или самомотивации.

Напомним, что ранее мы писали о том, как справиться с депрессией без таблеток.