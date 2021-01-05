Собор с печальной историей, город староверов и горнолыжный курорт: почему стоит поехать на Буковину

На Буковине есть уникальная церковь, помолиться в которой съезжаются старообрядцы со всего мира. Горнолыжный курорт, где можно кататься даже детям с 2 лет. А еще там празднуют Маланку всю ночь, как карнавал. Что важно знать о Буковине и почему непременно стоит туда поехать – далее в материале.

Сюжет Дарины Труновой и Руслана Кузьгова Видео: Сегодня

Успенский собор с печальной историей

Возле румынской границы в селе Белая Криница, которое ранее было Всемирным центром старообрядчества, до сих пор проживают староверы. Они не смотрят телевизор, не пользуются телефонами и не слишком любят гостей. Но именно эти люди построили Успенский собор, посмотреть на который едут отовсюду.

По словам экскурсовода Жанны Дудник, стены собора возведено со специального кирпича, покрытого голубой глазурью. Там сделаны специальные эмалированные росписи.

Горнолыжный курорт Мигово / Фото: hotelsbukovel.com.ua

Собор имеет печальную историю. Его свела семья Овсянниковых в память о единственном сыне, который покончил с собой из-за несчастной любви. Родители вывезли парня из Москвы, чтобы тот не женился с инаковеркою. Но этот замысел лишь сделал несчастными всех.

В итоге их миллионные состояния оказались ненужными, потому что нет продолжения рода. Тогда они решили искупить свои грехи и построить такой величественный храм.

Маланка в городе, где живут этнические румыны

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На Буковине есть город Красноильск, где живут этнические румыны. Он известен тем, что здесь все жители празднуют Маланку. Переодеваются в костюмы и устраивают массовый карнавал, на который съезжаются туристы со всей Украины.

Заместитель директора по воспитательной работе Красноильской гимназии Михаэла Гнатюк рассказывает, что здесь когда-то жил цыган и чтобы зарабатывать деньги на жизнь, он дрессировал медведя, научил его танцевать и выводил в свет. Так и зарабатывал себе на жизнь.

Малоизвестный горнолыжный курорт Мигово

Само празднование Маланки проходит 13 января, а если вы хотите уже сейчас покататься на лыжах всей семьей, тогда отправляйтесь в горнолыжный курорт Мигово.

Директор гостиничного комплекса Мигово Ярослав Пацарнюк рассказывает, что здесь одна из лучших школ для обучения на лыжах. Многие приезжают сюда с детьми 2-3 лет, чтобы поставить их на лыжи.

Курорт Мигово

Есть здесь и каток, где можно покататься на коньках. Цены здесь ниже, чем других украинских курортах. А недалеко от Мигово можно отгулять вечер по-буковински.

Любителей поесть накормят блюдами, которых нигде не попробуете, кроме Буковины: фасоль вареная, маринованный перец, морковка, сельдь на картофельной подушке, мазурики. А чтобы лучше еда усваивалась, тогда приглашают петь и танцевать. В январский карантин говорят, все равно будут работать, но с соблюдением санитарных требований.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых волшебных местах Черновцов.