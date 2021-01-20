Сочные и сытные шведские фрикадельки: готовим в мультиварке

Шведские фрикадельки – точно одно из самых главных гастрономических разочарований последних двух лет. Дело в том, что никакие они не шведские, а турецкие. О чем шведское правительство, не просто какие-то посторонние люди, сообщило в своем Твиттере. В заявлении было сказано: король Карл XII, еще в начале XVIII века, привез рецепт блюда из Турции. Разочарованию шведов не было предела, ведь больше 300 лет они считали эти маленькие сочные мясные шарики только своими и еще – национальным достоянием. Турки же, в свою очередь, похвалили правительство Швеции за справедливость. А потом вдруг резко попросили дать блюду иное название.
Разберемся в шведско-турецком кулинарном конфликте и приготовим все-таки шведские фрикадельки в мультиварке. Будем называть их шведскими, так как турецкими их официально никто не объявлял. Во всяком случае, пока что.
Так фрикадельки или кюфта?
Кюфта. Именно этим словом турки просили называть шведские фрикадельки. Кюфта – это что-то среднее между котлетами и тюфтелями из баранины с большим количеством специй, прежде всего шафрана. Шведские фрикадельки из баранины не готовят. Отличаются эти два блюда и подачей. Кюфту подают без гарнира, а фрикадельки из Швеции не подаются без картофеля и брусничного соуса. К тому же в их составе присутствует ингредиент – вустерширский соус – не характерный для кухни Турции. Это кисло-сладкий, слегка пикантный ферментированный английский соус, готовят который, если коротко, на основе уксуса, сахара и анчоусов.
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Шведские фрикадельки в мультиварке
Ингредиенты
- говяжий фарш – 1 кг
- панировочные сухари – 1/2 ст.
- репчатый лук – 1/2 ст.
- яйцо – 1 шт.
- соль – 1/2 ч. л.
- перец – 1/2 ч. л.
- говяжий бульон – 2 ст.
- молоко – 2 ст.
- соль – 1/2 ч. л.
- перец – 1/2 ч. л.
- вустерширский соус – 1 ст. л.
- петрушка
- растительное масло
Способ приготовления
- Смешать фарш, лук, яйцо, панировочные сухари, соль и перец. Хорошо вымешать фарш и сформировать фрикадельки. Обжарить их с каждой стороны по 1 минуте.
- В чаше мультиварки смешать бульон и молоко, соль, перец, соус и довести до кипения.
- Добавить сметану и перемешать, чтобы она смешалась. Соус должен стать сливочным.
- Выложить фрикадельки в соус и протушить в течение 5 минут.
- Подавать с подготовленным рисом (лапшой или картофелем), украсить соусом и петрушкой.
А здесь узнаете о том, как правильно приготовить жареный рис.
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