София Ротару выступила на корпоративе в Воронеже: видео

В декабре прошлого года директор Софии Ротару жаловался на отсутствие корпоративов,но, похоже, ситуация стала немного налаживаться. Вчера певица выступила в Воронеже на юбилее местного миллионера. Видео с корпоратива опубликовали в Instagram.

Мероприятие проходило в одном из самых модных отелей Воронежа. На корпоративе София Ротару исполнила свои самые популярные песни: "Червона рута", "Белый танец", "Хуторянка", "Одна калина", "Лаванда".

Напомним, ранее директор Софии Ротару жаловался, что из-за отсутствия концертов у певицы начались проблемы с финансами. Но артистка не намерена снижать гонорары. Также в декабре прошлого года София Ротару выступила на "Песне года" в Москве и исполнила песню "Червона рута".

Ранее София Ротару высказалась против замужества своей внучки Сони.