Как выглядит роскошный особняк Софии Ротару снаружи и внутри: фото

Появились фотографии роскошного особняка Софии Ротару, которая сегодня показала, как выглядит ее 27-летний внук.
В доме, расположенном в 22 километрах от Киева на краю села Козин, и проводит карантин знаменитая певица. Причем в особняке живет и ее семья. Об этом рассказали в новом выпуске "Викриття" на YouTube-канале Kyiv LIVE.
Внешний вид дома уже впечатляет: необычная архитектура, высокие панорамные окна и сосновая роща вокруг.
На самом участке растет немало деревьев.
Как сообщается в сюжете, дизайном интерьера трехэтажного дома занималась невестка Софии Ротару – Светлана. В доме можно увидеть фольклорные мотивы, а одна из его главных изюминок – гостиная с эффектной люстрой. Кстати, певица сама однажды показывала в своем Instagram фасад дома.
Кухня действительно оформлена с добавлением украинских национальных мотивов.
Ранее 19-летняя внучка Софии Ротару блеснула изящной фигурой в черном боди.