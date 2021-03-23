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Как выглядит роскошный особняк Софии Ротару снаружи и внутри: фото

23 марта, 12:21

Дарина Алексеева

В Сети появились снимки семейного дома певицы

Появились фотографии роскошного особняка Софии Ротару, которая сегодня показала, как выглядит ее 27-летний внук.

В доме, расположенном в 22 километрах от Киева на краю села Козин, и проводит карантин знаменитая певица. Причем в особняке живет и ее семья. Об этом рассказали в новом выпуске "Викриття" на YouTube-канале Kyiv LIVE.

Семья Софии Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Внешний вид дома уже впечатляет: необычная архитектура, высокие панорамные окна и сосновая роща вокруг.

Скриншот YouTube

На самом участке растет немало деревьев.

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Скриншот YouTube

Как сообщается в сюжете, дизайном интерьера трехэтажного дома занималась невестка Софии Ротару – Светлана. В доме можно увидеть фольклорные мотивы, а одна из его главных изюминок – гостиная с эффектной люстрой. Кстати, певица сама однажды показывала в своем Instagram фасад дома.

Дом Софии Ротару / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official, Скриншот из YouTube

Кухня действительно оформлена с добавлением украинских национальных мотивов.

Скриншот YouTube

Ранее 19-летняя внучка Софии Ротару блеснула изящной фигурой в черном боди.

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