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Как согреться зимним утром: ТОП-5 завтраков

14 января, 13:30

Ирина Маслова

Они прекрасно насытят и зарядят энергией на целый день

Завтрак – важнейший прием пищи. Именно от него зависит, как быстро мы проголодаемся до обеда и как будем себя чувствовать в течение всего последующего дня. Конечно, есть продукты, категорически запрещенные во время утреннего приема пищи, а есть завтраки, которые не просто вкусные, но и согреют в холода. Несколько из таких, а один для тех, кто придерживается правильного питания, собраны ниже.

Каша с яблоками и орехами

Фото: saga.co.uk

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Растопить масло в сковороде на слабом огне, добавить порезанное яблоко и готовьте 6-8 минут, время от времени помешивая, до золотистого цвета и мягкости.
  2. Добавить измельченные грецкие орехи, лимонный сок и готовить еще 1-2 минуты до образования сиропа.
  3. Смешать овес, молоко. Довести до кипения, непрерывно помешивая в течение 1 минуты до однородности.
  4. Украсить яблоком, джемом или медом.

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Шакшука

/ Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Нагреть оливковое масло в сковороде с крышкой и добавить чеснок.
  2. Готовить, пока оно не начнет подрумяниваться, затем убрать чеснок. Добавить перец в сковороду с тмином и паприкой.
  3. Тушить, пока перец не станет мягким. Помидоры выложить на сковороду с лавровым листом и тушить около 10 минут, пока соус не загустеет.
  4. Сделать 4 углубления в соусе и осторожно вбить в них яйца. Приправить яйца небольшим количеством соли и перца.
  5. Накрыть сковороду крышкой и готовить около 5 минут или пока яйца не застынут.
  6. Подавать шакшуку, посыпанную базиликом и кориандром.

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Зимняя каша с куркумой

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Фото: saga.co.uk

Ингредиенты

Для украшения

Способ приготовления

  1. Сварить овес в молоке с добавлением семян льна на слабом огне.
  2. Смешать имбирь, куркуму, корицу, черный перец и мед в небольшой миске.
  3. Вылить эту смесь в горячую кашу и продолжать помешивать, пока каша не загустеет.

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Яичница "Владелец ранчо"

Фото: saga.co.uk

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Отварить очищенный и нарезанный кубиками картофель 6-7 минут и процедить.
  2. На большой сковороде обжарить лук в оливковом масле до размягчения, добавить картофель и готовить, пока картофель не начнет немного хрустеть.
  3. Добавить перец, чеснок, кукурузу и перец чили и тушить еще 2–3 минуты.
  4. Влить консервированные помидоры и довести до кипения. Когда картофель станет мягким, приправить его солью и молотым перцем.
  5. Сделать 4 лунки в картофельной смеси и вбить яйца.
  6. Жарить до готовности яиц, украсить свежим кориандром, подавать прямо со сковороды.

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Утренний тост (диетический)

Фото: instagram.com/elenbrioche/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. На хлеб намазать сыр, выложить на него авокадо.
  2. Поджарить яйцо и положить поверх авокадо.

Здесь узнаете о 6 простых шагах к правильному и здоровому питанию.

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