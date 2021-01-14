Как согреться зимним утром: ТОП-5 завтраков

Завтрак – важнейший прием пищи. Именно от него зависит, как быстро мы проголодаемся до обеда и как будем себя чувствовать в течение всего последующего дня. Конечно, есть продукты, категорически запрещенные во время утреннего приема пищи, а есть завтраки, которые не просто вкусные, но и согреют в холода. Несколько из таких, а один для тех, кто придерживается правильного питания, собраны ниже.
Каша с яблоками и орехами
Ингредиенты
- 40 г – овес
- 275 мл – молоко
- 10 г – несоленое сливочное масло
- 1 шт. – зеленое яблоко
- 20 г – грецкого ореха
- 1 ст. л – сироп, мед или джем
- лимонный сок
Способ приготовления
- Растопить масло в сковороде на слабом огне, добавить порезанное яблоко и готовьте 6-8 минут, время от времени помешивая, до золотистого цвета и мягкости.
- Добавить измельченные грецкие орехи, лимонный сок и готовить еще 1-2 минуты до образования сиропа.
- Смешать овес, молоко. Довести до кипения, непрерывно помешивая в течение 1 минуты до однородности.
- Украсить яблоком, джемом или медом.
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Шакшука
Ингредиенты
- 2 ст. л – оливкового масла
- 2 зуб. – чеснока
- по 1 шт. – красный перец, желтый перец, нарезанный полосками
- 1 ч. л – молотых семян тмина
- 4 шт. – яйца
- 400 г – консервированные или свежие помидоры
- лавровый лист, базилик, кориандр, паприка, соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Нагреть оливковое масло в сковороде с крышкой и добавить чеснок.
- Готовить, пока оно не начнет подрумяниваться, затем убрать чеснок. Добавить перец в сковороду с тмином и паприкой.
- Тушить, пока перец не станет мягким. Помидоры выложить на сковороду с лавровым листом и тушить около 10 минут, пока соус не загустеет.
- Сделать 4 углубления в соусе и осторожно вбить в них яйца. Приправить яйца небольшим количеством соли и перца.
- Накрыть сковороду крышкой и готовить около 5 минут или пока яйца не застынут.
- Подавать шакшуку, посыпанную базиликом и кориандром.
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Зимняя каша с куркумой
Ингредиенты
- 2-3 ст. л – овса
- 1 ст. л – семян льна
- 200 мл – воды
- 200 мл – миндального молока
- по ¼ ч. л – молотой куркумы, молотой корицы, тертого имбиря
- щепотка черного перца
- 1 ст. л – меда
Для украшения
- миндальные хлопья
- корица
- косовая стружка
- ягоды
Способ приготовления
- Сварить овес в молоке с добавлением семян льна на слабом огне.
- Смешать имбирь, куркуму, корицу, черный перец и мед в небольшой миске.
- Вылить эту смесь в горячую кашу и продолжать помешивать, пока каша не загустеет.
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Яичница "Владелец ранчо"
Ингредиенты
- 400 г – картофеля
- 1 шт. – большая луковица
- 2 зуб. – чеснока
- 1 ст. л – оливкового масла
- 100 г – кукурузы
- 1 ч. л – паприки
- 1 зеленый перец чили
- 200 г – консервированных помидоров
- 4 шт. – яйца
- свежий кориандр, специи по вкусу
Способ приготовления
- Отварить очищенный и нарезанный кубиками картофель 6-7 минут и процедить.
- На большой сковороде обжарить лук в оливковом масле до размягчения, добавить картофель и готовить, пока картофель не начнет немного хрустеть.
- Добавить перец, чеснок, кукурузу и перец чили и тушить еще 2–3 минуты.
- Влить консервированные помидоры и довести до кипения. Когда картофель станет мягким, приправить его солью и молотым перцем.
- Сделать 4 лунки в картофельной смеси и вбить яйца.
- Жарить до готовности яиц, украсить свежим кориандром, подавать прямо со сковороды.
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Утренний тост (диетический)
Ингредиенты
- 1 шт. – яйцо
- 50 г – кусочек цельнозернового хлеба
- 40 г – авокадо
- 15 г – творожный
- соль, перец, зелень по вкусу
Способ приготовления
- На хлеб намазать сыр, выложить на него авокадо.
- Поджарить яйцо и положить поверх авокадо.
Здесь узнаете о 6 простых шагах к правильному и здоровому питанию.