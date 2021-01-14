Как согреться зимним утром: ТОП-5 завтраков

Они прекрасно насытят и зарядят энергией на целый день

Завтрак – важнейший прием пищи. Именно от него зависит, как быстро мы проголодаемся до обеда и как будем себя чувствовать в течение всего последующего дня. Конечно, есть продукты, категорически запрещенные во время утреннего приема пищи, а есть завтраки, которые не просто вкусные, но и согреют в холода. Несколько из таких, а один для тех, кто придерживается правильного питания, собраны ниже.

Каша с яблоками и орехами

Фото: saga.co.uk

Ингредиенты

40 г – овес

275 мл – молоко

10 г – несоленое сливочное масло

1 шт. – зеленое яблоко

20 г – грецкого ореха

1 ст. л – сироп, мед или джем

лимонный сок

Способ приготовления

Растопить масло в сковороде на слабом огне, добавить порезанное яблоко и готовьте 6-8 минут, время от времени помешивая, до золотистого цвета и мягкости. Добавить измельченные грецкие орехи, лимонный сок и готовить еще 1-2 минуты до образования сиропа. Смешать овес, молоко. Довести до кипения, непрерывно помешивая в течение 1 минуты до однородности. Украсить яблоком, джемом или медом.

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Шакшука

/ Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 ст. л – оливкового масла

2 зуб. – чеснока

по 1 шт. – красный перец, желтый перец, нарезанный полосками

1 ч. л – молотых семян тмина

4 шт. – яйца

400 г – консервированные или свежие помидоры

лавровый лист, базилик, кориандр, паприка, соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Нагреть оливковое масло в сковороде с крышкой и добавить чеснок. Готовить, пока оно не начнет подрумяниваться, затем убрать чеснок. Добавить перец в сковороду с тмином и паприкой. Тушить, пока перец не станет мягким. Помидоры выложить на сковороду с лавровым листом и тушить около 10 минут, пока соус не загустеет. Сделать 4 углубления в соусе и осторожно вбить в них яйца. Приправить яйца небольшим количеством соли и перца. Накрыть сковороду крышкой и готовить около 5 минут или пока яйца не застынут. Подавать шакшуку, посыпанную базиликом и кориандром.

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Зимняя каша с куркумой

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Фото: saga.co.uk

Ингредиенты

2-3 ст. л – овса

1 ст. л – семян льна

200 мл – воды

200 мл – миндального молока

по ¼ ч. л – молотой куркумы, молотой корицы, тертого имбиря

щепотка черного перца

1 ст. л – меда

Для украшения

миндальные хлопья

корица

косовая стружка

ягоды

Способ приготовления

Сварить овес в молоке с добавлением семян льна на слабом огне. Смешать имбирь, куркуму, корицу, черный перец и мед в небольшой миске. Вылить эту смесь в горячую кашу и продолжать помешивать, пока каша не загустеет.

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Яичница "Владелец ранчо"

Фото: saga.co.uk

Ингредиенты

400 г – картофеля

1 шт. – большая луковица

2 зуб. – чеснока

1 ст. л – оливкового масла

100 г – кукурузы

1 ч. л – паприки

1 зеленый перец чили

200 г – консервированных помидоров

4 шт. – яйца

свежий кориандр, специи по вкусу

Способ приготовления

Отварить очищенный и нарезанный кубиками картофель 6-7 минут и процедить. На большой сковороде обжарить лук в оливковом масле до размягчения, добавить картофель и готовить, пока картофель не начнет немного хрустеть. Добавить перец, чеснок, кукурузу и перец чили и тушить еще 2–3 минуты. Влить консервированные помидоры и довести до кипения. Когда картофель станет мягким, приправить его солью и молотым перцем. Сделать 4 лунки в картофельной смеси и вбить яйца. Жарить до готовности яиц, украсить свежим кориандром, подавать прямо со сковороды.

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Утренний тост (диетический)

Фото: instagram.com/elenbrioche/

Ингредиенты

1 шт. – яйцо

50 г – кусочек цельнозернового хлеба

40 г – авокадо

15 г – творожный

соль, перец, зелень по вкусу

Способ приготовления

На хлеб намазать сыр, выложить на него авокадо. Поджарить яйцо и положить поверх авокадо.

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