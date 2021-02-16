Солист группы "Руки вверх!" рассказал о своем серьезном заболевании

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал о своих проблемах со здоровьем. В интервью YouTube-каналу FAMETIME.TV популярный певец признался, что был на грани жизни и смерти из-за обычного синяка на животе.

По словам артиста, все началось с незначительной травмы – он ударился за кулисами во время одного из своих концертов и образовался синяк. Тогда он не обратил внимания на травму. Впоследствии у певца стала развиваться грыжа, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. Все дошло до того, что врачи не давали никаких прогнозов касаемо состояния артиста.

Солист "Руки вверх!" Сергей Жуков / Фото: instagram.com/sezhukov

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"Врачи на меня посмотрели и говорят: "Сергей, вы вообще в своем уме? Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы"", – вспомнил Жуков.

Тогда жена и дети солиста группы "Руки вверх!" были в другой стране и Сергею пришлось справляться с трудностями одному. Почти три месяца его маршрут был дом-больница. Ходить музыканту приходилось вместе с пятикилограммовым аппаратом с трубками.

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