Соломия Витвицкая рассказала, как жила с супругом до развода

По словам телеведущей, у нее с экс-супругом часто не совпадали рабочие графики

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая шокировала поклонников новостью о своем разводе, рассказала об особенностях жизни с уже бывшим супругом. Этим она поделилась в интервью "Телеграфу".

Оказалось, что у Соломии и ее бывшего супруга Влада Кочаткова очень часто не совпадали рабочие графики. Также бывшие супруги предпочитали разные виды отдыха. К слову, если у вас с любимым человеком наоборот много общего, тогда обязательно прочтите наш материал о подарках ко Дню святого Валентина.

Недавно Соломия одна отдыхала в США, где живут ее близкие подруги. Уже тогда поклонники телеведущей заподозрили разлад в ее отношениях с мужем.

Соломия Витвицкая с бывшим супругом Владом / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

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"Это путешествие было давно спланировано именно с подругами. Мне важно было встретить Новый год именно с ними, мне на фоне наших расстояний и карантинов очень их не хватает. Одна живет в Лос-Анджелесе, другая – в Коста-Рике", – объясняет Витвицкая.

В соцсетях Соломия призналась, что переехала от супруга еще в сентябре, а развод они получили только в конце декабря.

Пара поженилась в 2013 году, когда Витвицкой было 33 года, а ее супругу Владу – 25 лет.

Напомним, Слава Демин развелся с супругой.