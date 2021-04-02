Врачи заявили об улучшении состояния Заворотнюк: сможет ли актриса вернуться на экраны

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которую начали разыскивать судебные приставы за долги, начинает идти на поправку. Об улучшении здоровья звезды заявили сами врачи.

Напомним, что Анастасия уже не первый год борется с онкологическим заболеванием, и наконец появилась информация о том, что ей не становится хуже. Как сообщил изданию KП сотрудник Института молекулярной биологии РАН, профессор Петр Чумаков, у актрисы хорошая тенденция.

"Это удивительно, но у Анастасии действительно все не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме. Как правило, с таким диагнозом ситуация развивается в худшую сторону очень динамично. А Заворотнюк борется уже два года, и у нее хорошая тенденция", – сказал Петр Чумаков.

Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, facebook.com/AZavorotnyuk

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Сообщается, что в Институте молекулярной биологии РАН еще год назад для Анастасии Заворотнюк разработали уникальную экспериментальную терапию, но пока что прибегнуть к ней не пришлось. Метод заключается в атаке раковых клеток безвредными вирусами, но этот процесс еще не до конца изучен, да и актрисе сейчас лучше, так что необходимости в терапии нет.

Однако полностью вернутся к работе актриса не сможет.

"Извините, но когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Вряд ли она сможет произносить какие-то монологи, но не исключено, что сможет появляться в эпизодах", – заявил Петр Чумаков.

Он добавил, что если актриса сможет сохранить жизнь – это победа, а профессия – не главное.

Ранее мы сообщали, что бывший Анастасии Заворотнюк женился во второй раз.