Совместимость знаков зодиака в любви и браке: кто кому подходит

Найти свою любовь мечтают многие, вот только получается встретить своего человека не у всех. Виной тому различные моменты, которые сложно заметить на первом свидании. Но, помимо наших личных желаний, на вашу совместимость влияют и звезды.

Чтобы приближающийся праздник влюбленных прошел на ура и запомнился самыми светлыми и радостными моментами, мы собрали для вас целых 14 прекрасных идей, как интересно встретить День Валентина.

Вашему вниманию гороскоп совместимости знаков зодиака в любви и браке.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Люди стихии Огня готовы идти на компромисс, но далеко не во всех направлениях им удается обрести взаимопонимание. Представители стихии Воды и Земли — наиболее гибкие в психологическом плане, поэтому именно с ними и будет наилучшая совместимость. Не стоит списывать со счетов Воздух и совместимость людей стихии Огня друг с другом — такие союзы тоже возможны при некоторых условиях.

Льву нужен человек, способный мотивировать. Львам не хочется вести за собой кого-то — им нужен либо понимающий и гибкий человек, который между тем не будет ведомым, либо тот, кто сделает их жизнь невообразимо яркой. Львам нравятся Девы за их умение быть верными и преданными, а также эмоционально сильные Раки. В некоторых случаях они не могут устоять перед Близнецами, но совместимость в браке у них далеко не самая лучшая. Хуже всего Львы уживаются с другими Львами, а также Скорпионами, Козерогами и Рыбами.

Овнам очень нравятся другие Овны, а также при некоторых обстоятельствах Стрельцы. С этими людьми у них самый крепкий брак и отношения. Из Водной стихии можно выделить Скорпионов, с которыми Овны счастливы и спокойны. Овны могут полюбить Тельцов, а также Весов, которые могут заставить их избавиться от многих вредных привычек. Хуже всего Овнам с Девами, которые донимают их своим перфекционизмом. Еще им очень трудно в браке с Водолеями, которые всегда на своей волне и не признают сильного сближения.

Стрельцы обожают Водолеев, причем у них самая лучшая совместимость в отношениях и браке. Оба этих знака любят экстрим, путешествия, активный отдых, эмоции, свободу. Из Земных знаков Стрельцам понравятся Тельцы, с которыми возможен долгосрочный брак. Беспечные Рыбы тоже могут произвести сильное впечатление, равно как и таинственные Близнецы. Тяжелее всего Стрельцам с закрытыми Козерогами и непростыми Скорпионами.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Вода — это спокойствие, но вместе с тем и неординарность. У представителей этой стихии высокая совместимость со многими знаками зодиака, но не с каждым человеком будет легко создать семью. Людям стихии Воды необходимо искать того, кто будет терпеть их характер и необычный нрав. Сами же они смогут привыкнуть почти к кому угодно.

Скорпион. Создать крепкие отношения со Скорпионом смогут только те, кто обладает сильной выдержкой. Речь идет о Раках, которые тоже представляют стихию Воды. Ракам несложно понять человека и смириться с его странностями. Со Скорпионами они быстро достигнут гармонии. Примерно такая же картина будет с Весами. Худшая совместимость у Скорпиона со Львом, Водолеем, другим Скорпионом, так как представители этих знаков при первой же возможности уйдут от того, кто заставляет их нервничать.

Ракам ни с кем не бывает сложно, зато многим бывает сложно с ними. Например, Девам, которые не понимают, как Раки обходятся без планирования дел. Очень плохая совместимость в браке с Тельцами и Львами, потому что они возненавидят Раков после первой же волны ревности. Комфортнее всего Ракам с другими Раками, а также с Весами и Близнецами. Если последние будут верны Ракам, это станет началом очень счастливого союза.

Рыбам нравятся другие Рыбы, но брак или долгие отношения будут просто ужасными. Этим людям комфортно со спокойными Весами, мотивирующими Водолеями и динамичными Стрельцами. Очень понравятся Рыбам Близнецы, но в браке такое сочетание редко приводит к чему-то хорошему. Самая плохая совместимость у Рыб со Львами. Львы слишком категоричны при выборе спутника жизни, поэтому им не понравится ветреность Рыб.

Реклама

Читайте также: Что говорить, когда делаешь предложение руки и сердца

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Представители стихии Воздуха не ставят любовь на первое место в жизни, хотя и говорят об обратном. Им нужен человек, который будет терпеть их образ жизни и не будет давить на них. В принципе, между собой такие знаки хорошо совместимы, но в долгосрочных отношениях им часто приходится сталкиваться с хаосом и неразберихой, частыми изменами и беспечностью. Им нужна сильная личность рядом, которая не будет требовать от них слишком много, но сможет направлять их на правильный путь.

Весам хорошо с Раками, потому что этот брак не похож на тюрьму, но и не даст расслабиться. Еще им комфортно со Скорпионами, которые могут взять на себя ответственность за совместные дела. Весы вряд ли смогут завоевать уважение Козерогов, поэтому с ними им придется труднее всего. Также Весам лучше сторониться долгих романов с Рыбами и Львами. Вообще, со стихией Огня Весам лучше не сталкиваться надолго, потому что бурный нрав представителей этой группы знаков не подходит спокойному характеру Весов.

С Близнецами тяжело практически всем, потому что они ценят свободу превыше всего. Идеальной совместимости у них нет ни с кем, но довольно высокие шансы на успешные отношения или брак есть с Раками, Девами, Весами, Тельцами. С остальными им будет довольно сложно, потому что у других знаков либо гипертрофировано чувство ревности, либо нет желания понимать чужие чувства. Самая плохая совместимость — с Козерогами, Львами, Скорпионами.

Водолеи ревнивы и эгоистичны одновременно. Из-за этого им нужен человек, который сможет периодически брать дистанцию и оставлять своего Водолея в уединении. Лучший вариант для Водолея — Стрелец. Характер этого знака очень схож, за исключением некоторых аспектов. Это очень сильный союз. Еще Водолеям хорошо с Рыбами и Весами, иногда с Девами. Тяжелее всего им приходится со Львами, Скорпионами и Раками. Эти люди очень ревнивы, к тому же они вряд ли дадут Водолею свободу действий.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Люди стихии Земли не всегда спокойны, зато всегда рассудительны. Они бывают упрямыми, но это вынужденная мера. Им нравятся понятные люди, умные и интересные собеседники, а также верные друзья. Всё это должно быть соединено в одном человеке. Влюбиться они могут в кого угодно, но брак возможен с крайне ограниченным количеством знаков зодиака.

Девам хорошо как с Тельцами, так и с Козерогами. Еще они могут быть счастливы в браке со Львами, которые отлично дополняют Дев. Тяжелее всего Девам с другими Девами. Между ними возможна крепкая многолетняя дружба, но любви между Девами не бывать. Со временем они просто возненавидят друг друга, несмотря на симпатию в начале отношений. Еще Девам очень тяжело с Водолеями, Рыбами и Раками. Эти люди их привлекают, но как только происходит сближение, Девы тут же отстраняются.

Козерогу нравится размеренность и спокойствие. В этом плане ему могут подойти Девы, Весы, Рыбы и в какой-то мере Скорпионы. Остальные просто не поймут, почему Козероги так сторонятся близости и искренности. На самом деле им просто необходимо больше времени, чем кому-либо другому. Меньше всего хочется ждать Близнецам, Ракам, Стрельцам.

Тельцы нравятся почти всем, но в браке им комфортнее всего с Девами, которые очень похожи на них по мировосприятию и отношению к деньгам. Еще Тельцы могут быть счастливы с Овнами и Близнецами. Козероги тоже могут осчастливить Тельцов. Тяжелее всего представителям этого Земного знака с ревнивыми Раками и Водолеями.

Ранее мы публиковали свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.