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Создателя "Ералаша" снова ввели в медикаментозную кому

14 января, 15:30

Анна Пономаренко

Артист заразился коронавирусом

Почти месяц художественный руководитель "Ералаша", режиссер и сценарист Борис Грачевский находится в больнице с COVID-19. Недавно режиссера ввели в кому, после чего его состояние стало улучшаться. Однако сегодня стало известно, что медики были вынуждены снова прибегнуть к медикаментозному сну, сообщает "СтарХит".

Сейчас врачи оценивают состояние Бориса Юрьевича как тяжелое. Пока они не могут дать никаких прогнозов относительно его восстановления.

Борис Грачевский / Фото: Скриншот из YouTube

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Отметим, что Грачевского госпитализировали в одну из московских больниц еще 27 декабря.

Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов попал в больницу с COVID-19. Ранее мы сообщали, что Алиса Фрейндлих госпитализирована с COVID-19.

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