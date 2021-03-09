Спасите свое зрение от гаджетов: эффективные способы уменьшить нагрузку на глаза

Главные симптомы проблем со зрением и способы обезопасить свои глаза

Компьютеры, планшеты, мобильные телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. А это в свою очередь сильно влияет на наше зрение. Какие главные симптомы проблем со зрением и как себя обезопасить, рассказала "Сегодня" кандидат медицинских наук, врач высшей категории ГУ "Института нейрохирургии имени акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины" офтальмолог нейроофтальмологического подразделения Екатерина Егорова.

Пожалуй, самым популярным нарушением зрения сейчас является компьютерный синдром, который развивается у тех, кто долго сидит за экраном компьютера. Взгляд человека постоянно фиксируется на мониторе, он перестает часто моргать и все это приводит к пересыханию поверхности глаза и проблемам с фокусировкой зрения.

Дети и гаджеты: чем небезопасно их частое использование

Сейчас гаджетами пользуются даже маленькие дети, когда смотрят мультфильмы на планшете или играют в игры на телефоне. Из-за активного роста снижение зрения происходит как раз в детском возрасте, несмотря на то, что развитие зрительного анализатора происходит до 16-21 года. Развитие близорукости у детей раннего возраста может привести к сильному прогрессированию и стать причиной слабовидения.

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С переходом на дистанционное обучение, дети начали еще и учиться с помощью гаджетов. А если к постоянному пребыванию за монитором добавить еще и усложнение школьных программ, то в результате получаем близорукость у школьников и необходимость назначения коррекции зрении с помощью специальных очков.

Постоянная работа за гаджетами приводит к развитию зрительного утомления, плохой работоспособности и ухудшению зрения.

Главные симптомы проблем со зрением

Если вы замечаете, что ваши глаза устали, веки стали тяжелыми и появилось ощущение "песка" в глазах, замечаете покраснение глаз или появилось ощущение "пелены" – это может свидетельствовать о проблемах со зрением.

Если же запустить первые симптомы, то у человека появится сильная чувствительность к свету, начнутся проблемы с фокусировкой, глаза могут начать болеть в области глазниц, появится головная боль, слезотечение и даже двоение изображения.

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4 способа уменьшить нагрузку на глаза:

Отрегулируйте яркость и контрастность изображения на гаджетах на минимум, который позволит комфортно считывать информацию. Каждые 3-5 минут нужно переводить взгляд с экрана монитора на самый дальний предмет в комнате или на самый отдаленный объект за окном. Каждые 3-5 секунд нужно моргать без особых усилий. Через каждый час работы делайте комплексы расслабляющих упражнений.

Есть ли смысл в компьютерных очках

Уменьшить нагрузку на глаза можно с помощью специальных очков для компьютера, которые снижают чувствительность глаз к коротковолновым цветам и увеличивают к длинноволновым.

Таким образом человек лучше распознает цвета, изображение становится более четким и контрастным, при этом мерцание и бликование, которые исходят от монитора, уменьшаются.

Очки для работы за компьютером должны быть с антибликовым покрытием и фильтром Blue Block, что позволит заблокировать для глаз синие и фиолетовые лучи от экрана монитора.

Капли для глаз помогают снять их усталость

Если вы чувствуете в глазах сухость, жжение и появилось покраснение – это синдром "сухого" глаза, который развивается от пересыхания поверхности глаза. В этом случае нужно использовать препараты "искусственной слезы", которые увлажняют и защищают поверхность глаз, не давая глазам пересыхать.

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"Искусственные" слезы могут быть в виде геля или капель, но офтальмологи советуют лучше всего выбирать препараты, где есть гиалуронат и декспантенол. Применяют заменители натуральной слезы по 1 капле каждые 2-4 часа работы за экраном монитора или при необходимости.

Помогает ли снизить нагрузку на глаза гимнастика

Чтобы избежать утомления глаз и максимально уменьшить на них нагрузку, нужно делать специальную гимнастику для глаз. Для начала начните часто моргать, переведите взгляд с близкого объекта на удаленный, проведите движение глаз по диагонали или сведите глаза к носу. Но упражнения важно подбирать с врачом индивидуально.

Помните, что при близорукости, дальнозоркости, астигматизме и других глазных болезнях гимнастика для глаз не помогает.

Как помогают укрепить зрение витамины

Витамины А, В2, С, Е, цинк, селен, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, каротиноиды (лютеин, зеаксантин) являются самыми важными для глаз. Их можно найти в тыкве, моркови, чернике, брокколи, шпинате, морской жирной рыбе, орехах, яйцах, зелени, чесноке, луке и фруктах, богатых витамином С.

Но полностью сбалансировать свое питание не всегда удается, поэтому эффективнее будет применение витаминно-минерального комплекса. Например, такие есть у компании Orthomol.

Чтоб остановить развитие первых признаков ухудшения зрения: дальнозоркость, близорукость, катаракту, астигматизм, необходимо принимать комплекс Orthomol Vision. А если необходима коррекция возрастных дегенеративных изменений органов зрения – принимайте AMD Extra.

В этих комплексах есть все необходимые витамины и микроэлементы, которые нужны для профилактики заболеваний органа зрения, а также для стабилизации и восстановления функций зрения у людей старшей возрастной группы.

Для пролонгированного эффекта курс приема таких комплексов должен быть не менее 3 месяцев. Помните, что профилактика потери зрения важнее и дешевле, чем лечение потери зрения.