Как правильно хранить специи, чтобы они сохраняли свой вкус и аромат

Специи – это то, что придает нашей еде шарм. И это действительно так. Ведь сложно представить, как приготовить вкусное мясо без розмарина или не добавить хмели-сунели к любимым грузинским блюдам. Ну и для того, чтобы специи стабильно "работали", нужно знать сроки и правила их хранения. Об этом пойдет речь ниже.
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Каковы сроки годности трав и специй?
Без специй любое блюдо может показаться пресным / Фото: Depositphotos
Без специй любое блюдо может показаться пресным / Фото: Depositphotos
Срок годности различных специй различается. Сушеные специи, как правило, хранятся дольше, чем сушеные травы. И чем больше цельная или менее обработанная приправа, тем дольше срок ее хранения.
Сушеные травы, которые можно хранить от одного до трех лет:
- Базилик
- Орегано
- Укроп
- Петрушка
- Кинза
- Мята
- Майоран
- Тимьян
- Розмарин
- Лавровый лист
Специи, которые можно хранить от двух до трех лет:
- Сухой имбирь
- Чесночный порошок
- Молотая корицы
- Порошок чили
- Куркума
- Душистый перец
- Молотый кардамон
- Паприка
- Смеси приправ
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Специи, которые могут прослужить четыре года при правильном хранении:
- Целые горошины перца
- Кориандр
- Семена горчицы
- Семена фенхеля
- Семена тмина
- Целый мускатный орех
- Гвоздика
- Палочки корицы
- Целые сушеные перцы чили
- Лемонграсс
Как не нужно хранить специи?
- Удобно держать их рядом с плитой, но это неправильно. Лучшее место – это прохладное, сухое и темное – кладовая, ящик или шкаф, расположенные вдали от плиты или духовки.
- Храните специи в стеклянных или керамических контейнерах. Они более герметичны и прекрасно справляются с проникновением воздуха и влаги.
- Пластиковые контейнеры – не лучший выбор для специй. Они не так герметичны и могут поглощать солнечный свет и запахи других специй.
Специи, у которых истек срок годности, вредны?
По словам экспертов, они не вредны. На упаковке многих специй указаны сроки годности, в течение которых они сохранят наиболее сильный вкус и качество.
По материалам: Еxpress.co.uk.
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