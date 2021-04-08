Как правильно хранить специи, чтобы они сохраняли свой вкус и аромат

Они должны стоять в темном месте и в стеклянных банках

Специи – это то, что придает нашей еде шарм. И это действительно так. Ведь сложно представить, как приготовить вкусное мясо без розмарина или не добавить хмели-сунели к любимым грузинским блюдам. Ну и для того, чтобы специи стабильно "работали", нужно знать сроки и правила их хранения. Об этом пойдет речь ниже.

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Каковы сроки годности трав и специй?

Без специй любое блюдо может показаться пресным / Фото: Depositphotos

Срок годности различных специй различается. Сушеные специи, как правило, хранятся дольше, чем сушеные травы. И чем больше цельная или менее обработанная приправа, тем дольше срок ее хранения.

Сушеные травы, которые можно хранить от одного до трех лет:

Базилик

Орегано

Укроп

Петрушка

Кинза

Мята

Майоран

Тимьян

Розмарин

Лавровый лист

Специи, которые можно хранить от двух до трех лет:

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Сухой имбирь

Чесночный порошок

Молотая корицы

Порошок чили

Куркума

Душистый перец

Молотый кардамон

Паприка

Смеси приправ

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Специи, которые могут прослужить четыре года при правильном хранении:

Целые горошины перца

Кориандр

Семена горчицы

Семена фенхеля

Семена тмина

Целый мускатный орех

Гвоздика

Палочки корицы

Целые сушеные перцы чили

Лемонграсс

Как не нужно хранить специи?

Удобно держать их рядом с плитой, но это неправильно. Лучшее место – это прохладное, сухое и темное – кладовая, ящик или шкаф, расположенные вдали от плиты или духовки. Храните специи в стеклянных или керамических контейнерах. Они более герметичны и прекрасно справляются с проникновением воздуха и влаги. Пластиковые контейнеры – не лучший выбор для специй. Они не так герметичны и могут поглощать солнечный свет и запахи других специй.

Специи, у которых истек срок годности, вредны?

По словам экспертов, они не вредны. На упаковке многих специй указаны сроки годности, в течение которых они сохранят наиболее сильный вкус и качество.

По материалам: Еxpress.co.uk.

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