"Спим вместе": 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)

8-летняя украинская модель из Киева Милана Маханец заявила об отношениях с 13-летним блогером Пашей Паем. На своей странице в Instagram девочка опубликовала снимок, на котором позирует в объятиях возлюбленного. Дети также снимают совместные видео, ходят в кино и целуются.

"Мы начали встречаться с Пашей. Да, это правда", – заявила она.

Фото: instagram.com/milamaxanets

Мать Миланы, Дарья Маханец, утверждает, что детей никто не заставлял изображать отношения и "у них действительно любовь".

Отметим, что маленькая модель часто позирует на фото в откровенных взрослых нарядах. А ее мама специально сняла на 14 февраля квартиру, чтобы сделать там фотосессию для парочки.

На вопрос: "Вы с Пашой спите вместе?" девочка ответила: "Да".

Фото: instagram.com/milamaxanets

"Она (мать девочки – Ред.) сексуализирует собственного ребенка за деньги. Потому что Дарья не думает, что помимо визжащих детей в комментариях и просмотрах, львиную долю составляют педофилы, – пишет Герда Вебер. – Проблема детей-моделей всегда была раковой опухолью в индустрии кования знаменитостей. Помните, чем заканчивали эти девочки? Передозом в 14 лет, тяжелыми психологическими состояниями".

Реклама

Под постом Вебер в Facebook началось активное обсуждение этой проблемы. Некоторые комментаторы призвали лишить маму 8-летней Миланы родительских прав.

"Отношения в 8 лет? Мать точно ненормальная какая-то", "Ужас. Можно написать детскому омбудсмену", "Таких родителей нужно лишь родительский прав!", "Капец", "Просто нет слов", "Что это за поцелуи? Мамаша куда ты смотришь?", "Полный абзац", – пишут в комментариях пользователи Сети.

Фото: instagram.com/milamaxanets

Фото: instagram.com/milamaxanets

Кто такая Милана Маханец?

Милана – известный блогер и модель. Она снимается для брендов детской одежды, также ее фото публикуют в глянцевых журналах. У девочки 480 тысяч подписчиков в Instagram и 6 миллионов – в Like. У ее возлюбленного, Паши, 30 тысяч подписчиков в Instagram и 500 тысяч – в Like.

Фото: instagram.com/milamaxanets

Напомним, ранее маленькая украинка Вероника Дзюбинская публично отказалась от школы и неожиданно прославилась в интернете.

Кроме этого, блогер-ребенок в эксклюзивном блиц-интервью рассказала "Сегодня" подробности, как забавные видео про животных помогли ей собрать уже более 25 тыс. подписчиков.