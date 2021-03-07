Спортсмен, бизнесмен и любитель котов: что известно о главном герое шоу "Холостяк-11"

В новом сезоне реалити девушки будут бороться за сердце 31-летнего Михаила Заливако

На этой неделе стартовал 11-й сезон романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал 31-летний Михаил Заливако. Что известно о красавчике, коротко рассказываем далее в материале.

Напомним, что в первом выпуске с холостяком знакомились участницы, среди которых оказалась бывшая девушка умершего блогера Дмитрия Стужука.

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Кто такой Михаил Заливако: биография "Холостяка"

Михаил Заливако / Фото: пресс-служба

Михаил Заливако из Харькова. Его рост – 185 см, вес – 100 кг. По знаку зодиака он Весы. Ему 31 год.

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Герой "Холостяк-11" занимается бизнесом, основал логистическую компанию и активно развивает ее.

Михаил Заливако с мамой

Фото: instagram.com/michaelzalivako

Родители Михаила – провизоры. Его мама была руководительницей фармуправления, а сейчас пишет иконы. У Заливако есть сводная сестра.

Михаил любит спорт и регулярно ходит в зал. Он также любит активный отдых, а в его достижениях есть восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

Михаил Заливако

Фото: instagram.com/michaelzalivako

Заливако обожает котов. У него есть два домашних питомца – кота: мальчик Бруно и девочка Бублик.

"Холостяк" реализовался почти во всех сферах, но ему не хватает любви. Его последние отношения продлились три года.

Михаил Заливако

Фото: instagram.com/michaelzalivako

"На проект я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком", – говорит Михаил.

Ранее мы рассказывали что известно о победителе "Холостячки" – Александре Эллерте.